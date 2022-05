De communicatiestrategie van Conner Rousseau is geen weg vooruit

De mening van Conner Rousseau over Molenbeek en migratie zijn geen communicatie-foutjes. De laatste uitspraak was regelrecht een klap in het gezicht van elke Molenbekenaar. Vooruit mikt op een vreemde cocktail van steekvlam-communicatie, enkele sociale ideeën en een reeks rechtse tot extreemrechtse insinuaties en voorstellen. Maar door extreemrechts na te lopen, los je de sociale problemen niet op. Integendeel, extreemrechts komt er sterker uit.

“Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me niet in België.” Niet Tom Van Grieken of Theo Francken deed deze uitspraak in Humo, wel Conner Rousseau, de voorzitter van Vooruit. Ook ‘s morgens herbevestigde Rousseau zijn standpunt op radio 1 en verontschuldigingen aan de Molenbeekse bevolking bleven uit. Ook feitelijke fouten werden niet rechtgezet.

Als Molenbekenaars, Brusselaars en Belgen raken dergelijke uitspraken ons diep. Molenbeek is divers. Molenbeek, dat zijn ook bouwvakkers die metrostations bouwen, leraren die voor de klas staan, verplegers die rusthuisbewoners verzorgen, scholieren die willen verder studeren, jeugdwerkers die initiatief nemen. Dat zijn mensen die integraal deel uit maken van de werkende klasse die België mee vorm geven.

Dat er problemen in Molenbeek zijn zal niemand ontkennen. 40% van de inwoners hebben geen huisarts, de eerstelijnszorg is er in sommige wijken bijna afwezig, net zoals in meerdere arme gemeenten van Brussel. In het onderwijs wordt er te weinig geïnvesteerd met een toenemend lerarentekort als gevolg. Ook dat laat zich voelen in Molenbeek maar kan je dat een bevolkingsgroep kwalijk nemen? De huurprijzen stegen sterk de afgelopen decennia en wegen door op het budget van veel gezinnen, lonen zijn laag en de werkloosheid is er hoog. Het is een gemeente waar veel talen gesproken worden. Maar het is te gemakkelijk om de sociale uitdagingen van een gemeente als Molenbeek te herleiden tot een taalprobleem bij een minderheid van de Molenbeekse bevolking. Tot “een buikgevoel” en tot “anekdotes”. Is dat de nieuwe politieke wegdl die “de beweging Vooruit” inslaat?

De realiteit in Molenbeek is niet het cliché dat sommige politici er graag van maken. Taalcursussen en inburgering zijn bijvoorbeeld gratis in het Brusselse Gewest, een zwart gat in de kennis van Rousseau. Maar het echte probleem is dat er niet genoeg lesgevers zijn en dat er wachtlijsten zijn om Franse en Nederlandse taallessen te volgen. Net zoals er elk jaar opnieuw kinderen zijn die geen plaats vinden in een school. Molenbeekse kinderen hebben soms wekenlang geen leerkracht. Waarom schiet Rousseau niet op de politieke verantwoordelijken die er niet in slagen om oplossingen te vinden voor zowel een goed (taal)onderwijs als een sociaal rechtvaardige leefomgeving?

Opnieuw werd er met de vinger gewezen naar een bevolkingsgroep in een gemeente die eerder al door politici als Donald Trump, Filip De Winter, Eric Zemmour en Geert Wilders werd misbruikt voor eigen politiek gewin. In plaats van de nodige focus op het gebrek aan investeringen in werk, degelijke lonen en sociale voorzieningen, aan taallessen, en opleidingen, is alle aandacht gericht op een bevolkingsgroep van allochtone afkomst en op Arabisch sprekende leraren waarvan niemand weet of ze wel echt bestaan.

Wie wint hier bij? Niet de meerderheid van de Molenbeekse bevolking die zich dag in dag uit inzet om te bouwen aan hun gemeente. Niet de bruggenbouwers die werken aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst of religie. Die maken dat mensen samen kunnen leven, werken, leren en opkomen voor hun rechten. Niet de jonge informatici van Molengeek, de atleten van van atletiekclub Atlemo of van voetbalploeg RWDM. Wel de Tom Van Griekens en de Filip De Winters, die Rousseau al snel feliciteren voor zijn ‘nuchtere’ standpunt.

De uitspraak van Conner Rousseau is geen uitschuiver. Ze kadert in een reeks van standpunten die de rechtse wending van Vooruit duidelijk maakt. Denk aan zijn opmerking over het ontnemen van het recht van bepaalde ouders om kinderen te krijgen of aan zijn uitlatingen over nieuwkomers die geen Nederlands willen leren. Die inspiratie vindt hij in het “Deens model” waar sociaal-democraten naar rechts opschuiven in de hoop om stemmen op (extreem)-rechtse partijen terug te winnen, zonder die (extreem)-rechtse ideeën te bekampen. Een streng discours tegen migratie. Een “flinke” uithaal naar de niet geassimileerde superdiverse bevolking. Een strategie die schouderklopjes van extreemrechts oplevert, maar het wendt het debat af van de sociale en politiek oorzaken van armoede en ongelijkheid. Dit heeft links niet nodig, wel een duidelijk inclusief sociaal verhaal dat werkende mensen samenbrengt en met hen naar boven durft stampen, niet naar beneden.

Marie De Leener, inwoner en sociaal werker Molenbeek

Yasmina Benhammou, inwoner en jeugdwerker Molenbeek

Johan Leman, Foyer vzw

Amal Amjahid, negenvoudig wereldkampioen Jiu-Jitsu

Aziza El Miamouni, inwoner Molenbeek

Jean Winants, vakbondsdelegee CSC Molenbeek

Selma Belhadj, sociaal assistente en inwoner Molenbeek

Hanne Bosselaers, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk Molenbeek

Henri Piccinni, inwoner Molenbeek, burgercollectief SOS St Lazare

Mostafa Mesnaoui, vzw Autour du four

Adrien Vranken, sociaal assistent bij GVHV Molenbeek

Taghi Khadija Cens Academy

Estelle Ceulemans, algemeen secretaris ABVV Brussel

Felipe Van Keirsbilck, algemeen secretaris CNE

Stefaan De Cock, algemeen secretaris PULS

Stéphane Deldicque, vice-voorzitter CSC openbare diensten

De wijkwerking Bonnevie Molenbeek

Pascal Debruyne, Dr. in de Politieke Wetenschappen, onderzoeker Odisee Hogeschool. Voorzitter Uit De Marge VZW & Saamo Gent VZW

Khadija Boujnane, animatrice Maison de la Femme en inwoner Molenbeek

Tine Declerck, inwoonster Molenbeek

Rachida Aziz, auteur

Houry Khalid, Cens Academy

Amal Amjahid, Cens Academy

Kris Denys, leraar Keerpunt Freinetschool Molenbeek

Azzedine Amjahid Cens Academy

Jan Busselen, Brussels parlementslid

Hilde Sabbe, Brussels parlementslid

Lotte Stoops, Brussels Parlementslid

Liga Salvador Cens Academy

Selma Benkhelifa, advocate

Jacoba Kint, leerkracht en inwoner Molenbeek

Marwa Lamrani Cens Academy

Adllal Mohamed, vakbondsvertegenwoordiger CSC openbare diensten Molenbeek

Rose-May Liebaert, inwoonster Molenbeek en lid van wijkcomité Maritiem

La Rue asbl - Molenbeek

Buurthuis Bonnevie Maison de Quartier - Molenbeek

Philippine Hoegen, artist and teacher

Nicolas Galeazzi, kunstenaar in Brussel en coach

Els Silvrants-Barclay, kunstcurator en inwoner Molenbeek

Miguel Steel Lebre, architect en inwoner Molenbeek

Marios Bellas, theatermaker in Brussel

Gosie Vervloessem, artiste et habitant de Molenbeek

Katrien Reist, travailleur culturel iMAL

Wouter Hillaert, cultuurjournalist

Lieve Franssen, Brussels Brecht-Eislerkoor