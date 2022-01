Mark Coenen is columnist.

Spartelend als een paling, struikelend over zijn woorden: Boris Johnson, die al in jaren geen kam meer gezien heeft, of het moet van ver zijn, was zijn briljante –voor de ene – en irritante – voor de andere – zelf in het Britse parlement gisteren.

Je kon het live volgen op BBC 2, tot zij er na een tijdje genoeg van hadden en overschakelden op de British Snooker Masters, waar ook met de ballen van de tegenstrever gerammeld wordt, zij het in een beschaafdere omgeving. Een zekere Trump nam het op tegen Mark Allen. Het bleek gelukkig te gaan over Judd Trump: geen familie van.

Johnson werd in het parlement geroosterd en bij tijden haast gevierendeeld over zijn aanwezigheid bij een drink in Downing Street 10. Daar bleek dat de covidmaatregelen die voor heel het land golden, niet opgingen voor de snobby happy few die in Eton gestudeerd hebben, altijd bordeelsluipers dragen en een pasje hebben waarmee ze ook in de tuin van de eerste minister geraken.

De chumocracy op zijn best: regeltjes bedenken voor het plebs, maar er fijntjes mee lachen als het over henzelf gaat. Decadent en disfunctioneel: het staat zo in hun jobomschrijving. Iedereen moest wel zijn eigen drank meebrengen.

“The party is over”, tweette Keith Starmer, de leider van oppositiepartij Labour. “Resign”. Al heeft de man 1,1 miljoen volgers, de animo op de sociale media was niet overweldigend te noemen, al kan dat ook aan de uitstraling van Starmer liggen: gekookte rijst heeft meer kleur.

De onrust zat hem vooral bij de backbenchers van Johnsons eigen partij, die bij de verkiezingen dit voorjaar afstevent op een formidabele nederlaag.

Alle alarmbellen gingen af bij een tussenverkiezing in North Shropshire, waar de conservatieven voor het eerst in tweehonderd jaar hun zetel verloren. Tweehonderd jaar: dat is negen koningen geleden. Zelfs Boris werd een beetje zenuwachtig.

Veertig procent van de Britse conservatieven is van plan om bij de volgende verkiezingen op elke hond met een hoed op te stemmen, zolang het maar geen conservatief is.

Voor Boris Johnson, denken velen, heeft de bel van het laatste rondje als eerste minister van de Britse pub geslagen: het is wachten op wie van de eigen partij hem het nekschot geeft. Als het zover komt, want in de politiek gelden niet zelden andere wetten dan in het gewone leven.

Niemand gaf nog één dollar voor het vel van Bill Clinton, toen hij betrapt werd met zijn broek op zijn knieën in het gezelschap van een meisje op haar knieën. “I did not have sex with that woman”, sprak Bill geëmotioneerd: die geniale frase was genoeg om zijn carrière nog even te rekken.

Ook Johnson speelt het slim: hij verontschuldigde zich, dacht dat het een werkvergadering was en geen feestje. Juridisch handigheidje: wat zogenaamd niet weet niet deert. Zelfs als het een leugen is.