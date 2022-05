De burgerbevraging over de staatshervorming verdient wel degelijk uw aandacht

De burgerbevraging over de staatshervorming is gelanceerd. Er is felle kritiek. Soms is die ingegeven door partijpolitieke motieven, soms ook niet.

Nog voordat de bevraging gelanceerd was, probeerde Sander Loones (N-VA) ze al in diskrediet te brengen. Hij klaagde aan dat men niet vraagt naar de mening van de burger over het beleid van de regering-De Croo. De bevraging gaat echter over de staatshervorming en de werking van onze democratie. Dat overstijgt het beleid van deze of gene regering.

Volgens Loones zou de verwerking van de antwoorden niet op een eerlijke manier gebeuren, maar hij maakt zijn verdachtmaking niet hard. De bevraging is geen referendum. Ze zal dus geen bepaald percentage aan voor- of tegenstanders van een bepaald idee opleveren. Men hoopt wel om inhoudelijk verfrissende ideeën op te doen. Loones beweert dat de koers van de Vivaldi-regering sowieso in de richting van “meer België” zal gaan. Nochtans pleitte bijvoorbeeld minister Annelies Verlinden (cd&v) recent nog voor een splitsing van de gezondheidszorg.

De enige legitieme bevraging zijn de verkiezingen, aldus nog Loones. En daaruit bleek dat de Vlamingen rechts en Vlaams stemden. Loones heeft ongelijk. De verkiezingen gingen niet over de staatshervorming. En De Stemming 2021 heeft duidelijk gemaakt dat 63 procent van de Vlamingen gewonnen is voor “meer België”. Wie stemt voor een ‘V-partij’ is ook zeker niet automatisch voor meer Vlaamse autonomie, laat staan voor separatisme. Het is dus zeker legitiem om de burger apart te bevragen over de staatshervorming. Dat de N-VA daar wantrouwig tegenover staat, is niet abnormaal: de partij weet immers dat haar harde communautaire programma niet gedragen wordt door de meeste Vlamingen.

Andere kritiek luidt dat de bevraging complex is. Klopt. Maar kan dat anders over een thema zo complex als de staatshervorming? Dat de bevraging weinig toegankelijk is en dat men al erg geïnteresseerd moet zijn om het tot op het einde vol te houden klopt ook. Sander Loones bekritiseert dan ook dat nog maar relatief weinig mensen de bevraging hebben ingevuld (naar verluidt zo'n 10.000 mensen op 4 mei). Hoe meer mensen deelnemen, hoe beter natuurlijk. Maar de bevraging zal nooit een representatief staal leveren van de hele bevolking. Dat kan ook niet met deze methodiek.

Uiteraard moeten de politici voldoende waarde hechten aan de input van de burger. Dat men afstapt van het exclusief toevertrouwen van het debat over de toekomst van ons land aan een select clubje partijvoorzitters in nachtelijke kasteelvergaderingen is mooi. Maar als later toch zou blijken dat men de input van de burger als quantité négligeable beschouwt, zal dat enkel de antipolitiek nog verder voeden en de boosheid aanwakkeren. De resultaten van De Stemming 2022 tonen aan dat de traditionele partijen daar geen marge meer voor hebben.