Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Van de Congolezen kennen we het befaamde – fictieve – artikel 15 van de grondwet: ‘Debrouillez-vous’. Trek uw plan. Die uitdrukking blijkt ook erg geschikt om de huidige corona-aanpak van de verzamelde Belgische regeringen te beschrijven. De burger wordt vriendelijk verzocht zijn eigen boontjes te doppen.

De inmiddels traditionele persconferentie na het Overlegcomité was een bevreemdend schouwspel. Eerst mocht viroloog Steven Van Gucht aanschouwelijk maken dat de omikronbesmettingsgolf nog lang niet aan haar piek zit. Dagelijks tikken we nu af op een kleine 30.000 vastgestelde besmettingen – een nooit eerder gezien aantal in dit land. Dat kunnen er straks vier keer zoveel worden. Omikron veroorzaakt gelukkig gemiddeld (veel) minder ernstige ziektes, maar, zo waarschuwde Van Gucht nog, door de grote aantallen komt de zorg toch weer onder druk.

Na zo’n voorspelling zou je verwachten dat de regeringen het beleid wat zouden bijsturen. Neen, geen lockdown, daar is iedereen het wel over eens. Maar het lijkt raadzaam om toch wat extra voorzichtigheid in te bouwen om de piek te milderen en de besmettingsgolf te spreiden.

Niets daarvan. U en ik krijgen van premier Alexander De Croo (Open Vld) enkel de raad voorzichtig te zijn. ‘Trek uw plan.’ Natuurlijk zijn de nu herhaalde vuistregels essentieel: vaccinatie, zuivere lucht, goede mondmaskers, zelftests, thuiswerk en afstand in groepen zullen nog wel even de fundamenten van goed coronabeleid zijn. Maar nu we weer naar een nieuwe piek gaan, is wat extra voorzichtigheid wellicht nuttig. De regeringen vinden van niet.

Daarmee zet België zich min of meer op de Engelse koers van Boris Johnson. Wat vandaag al in het Verenigd Koninkrijk te zien is, wordt onze nabije toekomst. Dat geeft hoop, want uit de Engelse cijfers blijkt dat de bijkomende druk van omikron op intensieve-zorgafdelingen beperkt blijft. Maar het geeft ook reden tot bezorgdheid. In het VK worden gewone ziekenhuisafdelingen overspoeld, moet reguliere zorg uitgesteld worden, en rijden ambulances enkel nog uit voor de echte noodgevallen, omdat te veel ziekenbroeders zelf uitvallen. Ook dat is de Engelse realiteit. Die blijft hier nu nog netjes buiten beeld.

Het ‘trek uw’plan’-beleid geldt bij uitstek voor het onderwijs. Maandag gaan de scholen weer open, en dat is in pedagogisch en maatschappelijk opzicht een goede zaak. Omdat het test- en quarantainebeleid versoepeld wordt, wordt tegelijk aan ouders gevraagd de kinderen dan maar zelf te testen. Aan een systeem van sneltesting op school is nog altijd niet gedacht. Luchtzuivering blijft een werkpunt. Omdat de schooldirecties de problemen begrijpelijkerwijs niet meer opgelost krijgen, is het nu aan de gezinnen om de boel op te soppen. Article 15: Débrouillez-vous.

O ja, in Engeland moeten heel wat scholen toch opnieuw de deuren sluiten. Te veel zieke leerkrachten.