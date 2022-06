De Britse vakbonden zijn weer trending, zelfs op TikTok

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Ook zijn naam komt zo uit de jaren tachtig: Mick Lynch, heet hij, hij is kaal en kijkt altijd wat kwaad. Had men mij verteld dat hij ooit nog speelde bij Stiff Little Fingers toen de ijzerenheinig conservatieve Margaret Thatcher nog aan de macht was, ik zou het geloofd hebben.

Helemaal op z’n eentje zette Lynch deze week in Engeland de vakbonden weer op de kaart. Het is de eerste keer sinds Arthur Scargill, die als een altijd kwade Nemesis zijn toorn uitsprak over de Tories toen die in 1984 aanstalten maakten om de Engelse steenkoolmijnen te sluiten, dat er zo’n figuur opstaat over de plas.

De vakbond is er weer trending, zelfs op TikTok.

Ook in Amerika, waar ze een aangeboren afkeer hebben van georganiseerde arbeid, is een vakbondsman de rijzende ster. Christian Smalls zorgde er op z’n eentje of toch ongeveer voor dat zelfs Amazon moest plooien en moest toelaten dat werknemers zich aansloten bij een vakbond.

Twee eeuwen na Daens: dat zoiets in 2022 nog nieuws is, blijft voor Europeanen schier onbegrijpelijk.

Deze week staakte het Engelse spoor en was Lynch niet uit de media weg te slaan. Niet alleen wat hij zei sloeg aan, maar ook hoe hij dat zei: cool, calm and collected.

Ingehouden woede.

Hij had geen trillende onderlip, geen oogrol, geen zweetsnor, geen raar Tirolerpakje - de trucs waarmee men in Vlaanderen graag scoort in de media - nodig: Lynch was een rots van onverzettelijke verontwaardiging en legde haarfijn uit waar het volgens hem verkeerd liep bij het spoor en bij uitbreiding in de hele wereld. Een mengeling van Yul Brynner en Frank Vander linden die zijn tegenstanders moeiteloos in de touwen joeg met spitse antwoorden op de dikwijls tendentieuze vragen: de Britse journalisten deden het collectief in hun broek.

Dat hij zijn opponenten om de oren sloeg met hun eigen leugens die ze tot dan ongehinderd mochten poneren in zowat elke talkshow: het was op zijn minst verfrissend. Door het cynisme van de politiek en de dikwijls vileine vragen van de journalisten te doorprikken met rake en ter zake doende opmerkingen, bewees hij nog maar eens het belang van authentieke communicatie die verder gaat dan wat aframmelen van debatfiches.

Lang gaat dat allemaal natuurlijk niet duren: de rechtse Engelse pers jaagt als een roedel bloedhonden op dat soort types. Dra zal blijken dat Lynch weleens een glaasje teveel drinkt of zeven kinderen heeft bij vier verschillende vrouwen die allemaal een riante uitkering krijgen.

Ooit wordt Lynch gelyncht: reken maar van yes.