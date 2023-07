De brexit leert de westerse landen een les die ze blijkbaar steeds opnieuw moeten leren

Meer en meer Britten beseffen dat het vertrek uit de Europese Unie, een beslissend moment in de opkomst van het reactionaire populisme, een ernstige vergissing was. Net zoals de critici voorspelden, heeft de brexit inflatie, schaarste op de arbeidsmarkt, faillissementen en reisperikelen veroorzaakt. De schade aan de Britse economie is van dezelfde grootteorde als die van de covid-pandemie.

Al die problemen hebben in het Verenigd Koninkrijk tot een anti-brexit meerderheid geleid. Volgens een deze week gepubliceerde peiling vindt 57 procent van de Britten dat de breuk met de EU geen goed idee was en wil een kleine meerderheid weer tot de Unie toetreden.

De miserie was natuurlijk zowel voorspelbaar als voorspeld. Daarom viel het mij op, toen ik deze zomer het Verenigd Koninkrijk bezocht, hoe taboe het debat over de brexit is, zelfs bij veel mensen die tegenstemden. Zeven jaar geleden was de brexit een voorbode van de revolte tegen het kosmopolitisme die Donald Trump in de Verenigde Staten aan de macht zou brengen.

Zowel de brexit als Trumps presidentschap zijn rampzalig afgelopen. Maar terwijl de Amerikanen niet uitgeruzied raken over Trump, willen veel Britten de brexit blijkbaar liefst vergeten.

“Het is een heel toxisch onderwerp”, zegt Tobias Ellwood, een Conservatief parlementslid dat zijn collega’s heeft opgeroepen om toe te geven dat de brexit een vergissing was. “Het heeft te lang geduurd en is te pijnlijk. Het is als een wonde die je niet elke keer opnieuw wilt openrijten.”

Vermoeidheid

Sadiq Khan, de burgemeester van Londen en een van de weinige Labour-leiders die bereid is om over de gevolgen van het vertrek uit de EU te praten, heeft het over een ‘omerta’, een zwijgplicht. “Het is de spreekwoordelijke olifant in de kamer. Het is frustrerend dat iedereen erover zwijgt.”

Een reden waarom bijna niemand over de gevolgen van de brexit spreekt, is de demografie van de socialistische partij. Een kwart tot een derde van de Labour-stemmers koos voor de brexit en die mensen zijn geconcentreerd in de zogenaamde ‘Red Wall’, midden- en noord-Engeland, regio’s die traditioneel links stemmen maar in de verkiezingen van 2019 voor de Conservatieven kozen.

“Die mensen willen niet over de brexit praten”, zegt Joshua Simons, de directeur van Labour Together, een linkse denktank.

Ook pure vermoeidheid maakt de discussie over de brexit taboe. Tussen het referendum van 2016 en de uiteindelijke overeenkomst van 2020 was hij de brandende kwestie van de Britse politiek en veel mensen hebben er gewoon genoeg van.

Volgens Simons is er nog een andere factor: het gevoel dat de resultaten van een democratische volksraadpleging geëerbiedigd moeten worden. “In een democratie doe je soms allemaal samen gekke dingen. Het belangrijke is niet of dat gekke wel of niet verstandig was. Het gaat erom dat je het samen doet.”

Ik vind dat een vreemd idee. Als het electoraat van Trump de VS een even duur en uiteindelijk onpopulair beleid had opgelegd, zouden de Democraten alles op alles zetten om het ongedaan te maken. Maar in het Verenigd Koninkrijk hebben referendums blijkbaar een politiek gewicht dat ik als buitenstaander moeilijk kan begrijpen.

Europese eengemaakte markt

Khan is het met Simons eens. “Je moet het referendum respecteren. Je kunt niet het ene referendum na het andere houden, dan zou je de kiezers misprijzen.” Maar toch vindt hij dat het land niet vooruit kan zonder de schade die de brexit veroorzaakt heeft onder ogen te zien. “Hoe kun je een prognose maken als je het probleem negeert?”

Het Verenigd Koninkrijk zal niet – of toch niet op afzienbare termijn – terugkeren naar de EU. Maar zowel Khan als Ellwood pleiten voor nauwere banden inzake handel en immigratie, en misschien een toetreding tot de Europese eengemaakte markt, de handelsovereenkomst die naast de EU-lidstaten ook Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein omvat.

“Ik denk dat alle partijen na de volgende verkiezingen voor een lidmaatschap van de eengemaakte markt zullen kiezen”, zegt Ellwood. “Ik durf te wedden dat het binnen de vijf jaar zal gebeuren.”

Een lichtpunt van de brexit is dat hij als een les voor de rest van Europa dient. Na de uitslag van het referendum in 2016 vreesden veel aanhangers van het Europese project dat Frankrijk of Italië het Britse voorbeeld zouden volgen.

Maar nu blijkt dat in alle lidstaten waarvoor gegevens beschikbaar zijn, de steun voor een vertrek uit de Unie afgenomen is. De regeringen van het Europese continent worden rechtser en de EU zelf evolueert in een meer conservatieve richting. Maar ze valt niet uiteen.

“Ik denk niet dat andere lidstaten de EU zullen verlaten, al was het maar omdat ze de impact op ons land hebben gezien”, zegt Khan. Maar er is een belangrijkere les, een die de meeste westerse landen zo te zien elke keer opnieuw moeten leren. Rechtse, nationalistische projecten beginnen met luid en triomfantelijk gebral. Meestal eindigen ze onuitsprekelijk.