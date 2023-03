De brandweer gevaarlijker dan de brandstichter?

Volgens cd&v-minister Dalle is het meldpunt Hypatia voor woke-incidenten een ‘alarmsignaal’ voor het snoeren van monden of inperken van vrijheden. Dat lijkt ons het omdraaien van de rollen van dader en slachtoffer. Hypatia is juist opgericht om academici te beschermen tegen wokecensuur.

Aan retorische trucjes geen gebrek in het opiniestuk van Dalle. Ook een snuifje subliminale killing by association moet erbij. Meteen na het vermelden van Hypatia komt de obligate vermelding naar de Vlaams Belang-kliklijn voor ‘linkse praat’ in de klas. Dat het in het Vlaamse middenveld krioelt van ‘meldpunten’ moet deze minister toch bekend zijn? Een meldpunt voor discriminatie, ziet hij dat ook als een ‘kliklijn’? Of komt het dan ineens anders te liggen? De kliklijn van het Vlaams Belang heeft blijkbaar stevig school gemaakt.

Woke bestaat nauwelijks volgens minister Dalle. Woke is een ingebeeld spook, voer voor Don Quichotte-achtige politici en academici om boekjes over te schrijven of om meldpunten op te zetten. Och ja, er waren wel een paar accidentjes, zoals de blanke, sorry witte, dichteres die de gedichten van de zwarte, sorry Afrikaans-Amerikaanse, Amanda Gorman niet mocht vertalen.

Dat soort gebeurtenissen herleiden tot een geïsoleerd incident? We weten het, Amerika is ver. Maar eens snuffelen op de websites van Amerikaanse universiteiten en verenigingen die opkomen voor academische vrijheid, dat kan verhelderend zijn. Achter die ‘kleine incidentjes’ zit namelijk een hele ideologie verscholen die regelrecht onze verlichtingswaarden ondermijnt. Achter de hetze tegen de gecancelde blanke, sorry witte, vertaalster van Amanda Gorman zit geen theorie van rassengelijkheid en non-discriminatie, maar een theorie van rassenstrijd en de destructie van het rijk van de bange blanke man.

Abou Jahjah geeft de juiste benoeming: wokeracisme. Op een festival georganiseerd door Duitse Grünen, werd de links-geëngageerde zangeres Ronja Maltzahn ‘gecanceld’ omdat ze dreadlocks droeg, wat ‘culturele appropriatie’ inhoudt. Volgens die ideologie mogen culturen van elkaar niets meer overnemen, tenzij van die van de ‘witte man’ natuurlijk.

Dat is regelrechte culturele segregatie. Aan de VUB eist een studentenvereniging een volledige dekolonisering van het curriculum wat onder meer zou inhouden dat witte wiskunde, witte fysica, witte chemie volledig aan revisie wordt onderworpen. De echo’s van de wokewaanzin uit de Angelsaksische wereld klinken ook hier almaar luider. Maar Dalle verwijt de boswachter dat hij wil optreden tegen de stroper. Laat dat zijn onderliggende sympathieën vermoeden?

Overigens, wij zijn allerminst gelukkig met een ontwikkeling zoals in Florida en de acties van gouverneur DeSantis. Hypatia zet zich juist in om dit soort reacties overbodig te maken door op het smeulende gevaar van woke aan onze academische instellingen te wijzen. We vermijden een vicieuze cirkel van bottom-up wokecancelen en top-down antiwoke-interventies het best door de vrijheid van meningsuiting en academische vrijheid tot op het bot te verdedigen. Niet meer, niet minder.

De kernleden van Hypatia: Astrid Elbers (Universiteit Antwerpen); Leo Neels (Universiteit Antwerpen); Boudewijn Bouckaert (Universiteit Gent); Paul Cliteur (Universiteit Leiden); Matthias Storme (Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Antwerpen); Dimitri Aerden (Vrije Universiteit Brussel); Mark Elchardus (Vrije Universiteit Brussel); Marc Cools (Universiteit Gent)