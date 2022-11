‘De Boerentoren op zo’n manier verminken getuigt van een grondige kennis van het bekendste Vlaamse erfgoed: de koterijen’

Afblijven

Niks dan lof voor de indrukwekkende realisaties van architect Libeskind, in onder meer New York (Ground Zero), Berlijn (Jewish Museum), ja zelfs in Mons. En nee, ik ben geen architect, maar ik moet wel nog tientallen jaren aankijken tegen de ‘tumorenarchitectuur’ die onze iconische gebouwen teistert (Het Steen in Antwerpen, de Klokke Roeland-drol in Gent) of zal teisteren (opnieuw, Gent met zijn Gravensteen). Mijn ongenoegen is simpel: blijf met je pollen van gebouwen die ‘af’ zijn, gebouwd door bouwmeesters die zo goed als zeker niet verwachtten dat eeuwen later men hun gebouwen zou ‘verbeteren’, of ‘de 21ste eeuw zou invoeren’ (citaat Libeskind). Is het pretentieuze afgunst? Nijd? Is dit een typisch Belgische architecturale kwaal? Zie je elders in het buitenland een identieke trend, zodat pakweg de Eiffeltoren, de Taj Mahal, de Chrysler Building of de Empire State Building (net als de Boerentoren mooie art-decogebouwen) hetzelfde lot ondergaan? Hoe zou Libeskind reageren als men zijn realisaties binnen enkele decennia zou willen ‘verbeteren’ of opsmukken?

Renoveren, aanpassen aan de huidige technische, ecologische en andere normen: ja. Een gesamtkunstwerk ‘verbeteren’: nee, dank u. Trouwens, misschien moet de eigenaar van de Boerentoren een splinternieuwe ‘Huts Tower’ laten bouwen, als erebetoon aan ego-megalomanie.

Ivan Scheldeman, Nukerke

Hutsepot

Met verstomming en verbazing en vervolgens met afgrijzen en afschuw keek ik naar de foto van de geplande aanpassing van de Antwerpse Boerentoren. Plots klapwiekte een nieuwe slagzin door mijn hoofd: “Le nouveau hutsepot est arrivé.”

De iconische Boerentoren op zo’n manier verwringen en verminken getuigt van een grondige kennis van het bekendste Vlaamse erfgoed: de koterijen.

Architecten Vanhoenacker, Smolderen en Van Averbeke draaien zich mogelijk om in hun graf als zij deze bouwkundige belediging zouden aanschouwen.

Hoe komt het toch dat men in functie van zijn ego een beschermd gebouw en een stadszicht wil ten gronde richten? Om te kunnen concurreren met de Londense The Shard of de Dubaise Burj Khalifa zal men nog meer van katoen moeten geven. Overigens ben ik van mening dat de combinatie man zijn, ruim in de slappe was zitten en een haast onbedwingbare geldingsdrang een van de meest toxische cocktails is die er bestaan.

Jan Bollen, Deinze

Met wiens geld?

‘Huts schenkt de Boerentoren aan de Antwerpenaar.’ Laat me niet lachen. Met wiens geld? Hoeveel heeft hij niet verdiend dankzij de met belastinggeld aangelegde zonnepanelen? Hoeveel bedrijfssubsidies heeft hij al ontvangen? Hoeveel geld verdient hij jaarlijks - dankzij de belastingbetaler - door het verhuren van museumopslagruimte aan MUHKA, KMSKA en Antwerpse stadsmusea? En hoelang al?

Jan Mertens, Antwerpen

Boerentorens?

Antwerpen, het Dubai aan de Schelde. De natte droom van een man die de waarde van geld niet meer kent.

Eddie Gijbels, Kessel-lo