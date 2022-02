De bitcoin, is dat niet dat rare ding dat meer stroom verbruikt dan heel Nederland?

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

Ik kijk naar een filmpje waarin een Belgische generaal uitleg verschaft over de toestand in Oekraïne. De generaal spreekt in heldere bewoordingen, maar ziet eruit alsof hij meer tijd doorbrengt in het sterrenrestaurant dan in het schuttersputje. Het filmpje toont ook beelden van mannen en vrouwen die wél het veld ingestuurd dreigen te worden om het vuile werk op te knappen.

Aan de zijkant van een Russisch ­pantservoertuig is een grote hakbijl bevestigd. Ik vraag mij af waartoe die mag dienen. Je kunt je niet voorstellen dat de bemanning, tussen de gevechten door, gezellig wat hout gaat kappen om na de dagtaak een kampvuurtje te ­stoken.

Opmerkelijker nog vind ik dat, tussen twee tot de tanden gewapende militairen, een labrador uit de pantserwagen stapt. Wat zouden soldaten aanvangen met het vriendelijkste karakter van alle hondenrassen? Verblijdt Poetin zijn troepen met spinnende katten en ­honden die je kwispelend begroeten? Wellicht spelen er andere motieven en kent de labrador trucjes die helpen om de vijand in de pan te hakken. Misschien spoort het gezelschapsdier ­explosieven op, of truffels om te grillen bij het kampvuurtje.

Ik weet duidelijk te weinig af van das Militär, als lid van een verweekte generatie die nooit patatten heeft moeten schillen. Leo Delcroix behoort tot de weinige politici die ik blijvend een warm hart toedraag, sinds hij in 1992 de dienstplicht afschafte. Het weze hem vergeven dat hij elke Belg een milieubox bezorgde, die naar het schijnt nog gegeerd is bij vissers en hobbyisten omwille van de handige vergaarbakjes. Daarnaast werd de minister met de voornaam als een snoepreep genoemd in akkefietjes zoals het smeerpijp­dossier en de Superclub-KS-affaire. Dat waren schandalen toen politici nog schaamte voelden en soms zelfs eens aftraden.

Vandaag zijn schandalen alomtegenwoordig en om aan de onbeschaamdheid van het nieuws te ontsnappen, ga ik in de stad soms een frisse neus halen. Daar zijn brommers van Deliveroo, intelligente vrouwen en soms ook iets anders dat je naar adem doet happen. Zo zag ik onlangs, op de flank van openbaar vervoer, reusachtige reclame voor een platform dat het je vergemakkelijkt om bitcoins aan te schaffen. De bitcoin, is dat niet dat rare ding dat meer stroom verbruikt dan heel Nederland, maar voor de rest niet veel moois of goeds aan de wereld toevoegt? En de burger, is dat niet – naast gehakt in schijfvorm dat gebraden gegeten wordt – het individu dat momenteel met zijn energierekening worstelt?

Die worstelende burger krijgt nu een verwarmingspremie waarmee hij thermisch ondergoed kan kopen en wordt tegelijk larger than life aangemoedigd om zich te avonturieren aan de bitcoin. Beleggen in cryptomunten: je kunt daar zelfs lessen bij Syntra voor volgen die door de overheid gesubsidieerd worden. Het ontlokte econoom Geert Noels de opmerking: “Het is nog wachten op de cursus succesvol de lotto invullen.”

Zulke dingen zijn gewoon geworden, in de smeerpijp waarin we stuurloos ronddobberen. De autobus was alweer vertrokken voor ik mij in de arm kon knijpen, zoals stripfiguren doen als ze willen weten of ze niet toevallig in slaap zijn gesukkeld.