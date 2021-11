De bevolking krijgt de indruk meegeslingerd te worden met de capriolen in de cockpit van het beleid

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

Sommige zaken veranderen niet. Telkens als de besmettingscijfers de hoogte ingaan, komt er spanning op de verhouding tussen bewindslieden en de experts die hen adviseren over het coronabeleid. Politici vinden dat die experts te veel in hun plaats willen treden; de experts vinden dat politici hen de zwartepiet toeschuiven voor onpopulaire beleidskeuzes die ze zelf onvermijdelijk hebben gemaakt door te trage besluitvorming.

De spanning loopt ditmaal nog hoger op dan anders. De druk op politiek én experts is hoog, nu de frustratie bij de bevolking toeneemt. Dat is geen exclusief Belgisch fenomeen. ‘Gevaccineerd. Genezen. Gefrustreerd’, zo luidt de covertitel van het Duitse blad Der Spiegel. Die kop vat de situatie in de meeste westerse samenlevingen goed samen. Een massale vaccinatiecampagne heeft het grootste gevaar van de pandemie dan wel bezworen, de druk vanwege Covid-19 op de zorg blijft te groot om niet in te grijpen. Dat frustreert.

Zo kan het dat bij een nieuw lek van een expertenadvies aan een krant het deksel van de pot gaat. De kans is groot dat de bron van het lek op een politiek kabinet moet worden gezocht, en dat maakt de auteurs van de adviesnota boos. Die woede is begrijpelijk. Alweer worden de experts weggezet als onmensen die er genoegen in scheppen anderen vrijheden te ontnemen. Tegelijk worden lobbygroepen weinig subtiel gealarmeerd om tegengas te geven. Het resultaat is gekrakeel, waar iedereen ongelukkig van wordt. Ook en vooral de bevolking, die de indruk krijgt meegeslingerd te worden met de capriolen in de cockpit van het beleid.

Nochtans zou de transparantie van adviezen niet het probleem mogen zijn. Is het niet juist hun heimelijke karakter dat er toe bijdraagt dat aan de expertenadviezen een status wordt verleend die ze niet hebben? Alsof de adviezen een geheime missie zijn die de politici alleen maar uit te voeren hebben.

In een ideale wereld worden dergelijke adviezen gewoon open en bloot gepubliceerd op het moment dat ze worden overgemaakt aan de regeringen. De bevolking kan dan rustig kennis nemen van de voorstellen van wetenschappers over de situatie. Politici kunnen besluiten de voorstellen te volgen of beargumenteren waarom ze er van willen afwijken. Bijvoorbeeld omdat ze menen dat jongeren te zeer geviseerd worden of omdat te weinig rekening gehouden is met de tanende mentale weerbaarheid. Of ze kunnen integendeel besluiten om nog verder te gaan, bijvoorbeeld over de uitrol van een boostervaccin.

In een nog idealere wereld wordt die verantwoording afgelegd in het parlement. Dan kan er in datzelfde parlement rekenschap gevraagd worden als er fouten gemaakt zijn.

Zal zo’n transparante procedure tot beter bestuur aanleiding geven? Dat is niet zeker. Maar het zal alleszins wel tot beleidskeuzes leiden die beter gedragen worden namens een meerderheid van de bevolking.