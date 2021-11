De ‘bestel snel’-economie blijkt vooral een handigheidje voor gehaaide ondernemers die sociale wetten willen omzeilen

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Meer service krijgen en er minder voor moeten betalen. Als je er langer dan een seconde over nadenkt, besef je meteen dat er iets niet klopt. Toch is het dat wat de thuisleveringssector ons belooft. Al wat je hart begeert en je portemonnee kan betalen, wordt zo snel mogelijk aan de deur geleverd. Gratis. Natuurlijk raken steeds meer consumenten verlekkerd door dat aanbod: geen tijdverlies, geen vervoerskosten of parkeerproblemen. Gewoon klikken, betalen en wachten.

Dit systeem van schijnkosteloosheid kan enkel werken omdat ondernemingen heel wat externe kosten kunnen afwentelen op ondergeschikten. Pakjesbedrijven gaan op zoek naar de goedkoopste distributeur, de distributeur gaat op zoek naar de goedkoopste vervoerder, de vervoerders organiseren zich in onderaanneming met koppelbazerij.

Aan het eind van de dag wordt de prijs van de gratis leveringen betaald door vervoerders, die onderbetaald en overwerkt in precaire statuten en witte bestelbusjes voortploeteren. Een reportage van VTM Nieuws toont aan dat daarbij de grens van de onwettigheid wordt overschreden: zwartwerk, schijnzelfstandigheid, uitbuiting van illegale werkkrachten en zelfs kinderarbeid. Echt verbazing wekt dat niet, maar, hey, het is gratis, dus kijkt iedereen liever de andere kant op. Terwijl het nieuws bekend raakt dat het gerecht na PostNL ook bij concurrent DPD is binnengevallen, lopen de mails binnen met knalaanbiedingen voor ‘Black Friday’. Gewoon klikken, betalen en wachten...

Opnieuw laat de zogenaamde ‘nieuwe economie’ zich van zijn lelijke kant zien. De ‘bestel snel’-economie blijkt vooral een handigheidje voor gehaaide ondernemers die de sociale wetten willen omzeilen. Zij hebben goed begrepen dat zelfs in een flink herverdelende welvaartsstaat er onderaan de ladder nog genoeg kwetsbare, kansloze mensen wanhopig staan te trappelen om elkaar de put in te beconcurreren. Zie ook de maaltijdkoeriers. Zo cynisch is het: haal alle mensen zonder papieren weg, en er raakt om zo te zeggen geen portie sushi meer geleverd.

Terecht wil bevoegd minister Petra De Sutter (Groen) paal en perk stellen aan zulke praktijken. Ook wie werkt aan de onderzijde van de arbeidsmarkt heeft recht op een degelijke sociale bescherming in de vorm van een eerbaar loon, sociale verzekering en een afgelijnde werkdag. De nieuwe platform- en distributie-economie biedt jobs aan voor mensen die het lastig hebben om een plek te veroveren op de klassieke arbeidsmarkt. Maar dat betekent niet dat we 150 jaar in de tijd terug moeten keren.

Voor ons, consumenten wordt dit wel een leermomentje. Dat een bestelling meteen op je schoot wordt gebracht, is een geweldige luxe. Om het zakenmodel van de pakjessector gezond te maken voor alle betrokkenen, zal dat voortaan iets gaan kosten. Dat hoeft geen verontwaardiging op te wekken. Luxe is nu eenmaal zelden gratis.