De belastingvermindering voor kinderopvang verhogen? Une fausse bonne idée

Minister Van Peteghem heeft zijn plannen bekendgemaakt voor een omvattende fiscale hervorming. Dat er in een gestold land als België überhaupt een coherent toekomstplan op tafel ligt, is toe te juichen. De marsrichting van het plan is duidelijk: werken moet meer lonen en werkenden moeten in de watten gelegd worden. En dus is een van de voorstellen om de belastingvermindering voor kinderopvang fors te verhogen om, dixit het plan-Van Peteghem, “ouders te ondersteunen in de combinatie van werk en gezin”. Samengevat: wie van kinderopvang (of buitenschoolse opvang) gebruikt maakt kan die kosten inbrengen in de belastingen. Dat bedrag wordt verdubbeld tot 24,70 euro per kind per dag. Aan het einde van de rit betalen ouders zo minder belastingen. Logisch, toch?

Niet helemaal. Het is genoegzaam bekend dat de Vlaamse kinderopvang in crisis verkeert. Er zijn duizenden opvangplaatsen tekort, waardoor ouders met jonge kinderen vaak een stresserende zoektocht voor de boeg hebben nog voor hun kind geboren is. Daardoor vissen kwetsbare gezinnen, vaak ook gezinnen die werkzoekend zijn, achter het net. Op het moment dat zij kinderopvang nodig hebben zijn alle betaalbare plaatsen ingenomen. De ongelijkheid in het gebruik van kinderopvang in Vlaanderen is dan ook bijzonder groot. In 2020 maakte nauwelijks een kwart van de gezinnen met de laagste inkomens gebruik van kinderopvang tegenover negen op tien gezinnen met de hoogste inkomens.

Bovendien laat ook de kwaliteit te wensen over: de begeleider-kindratio is te hoog (acht à negen kinderen per volwassene) waardoor de werkomstandigheden ondermaats zijn. Zo ontstond dan weer een schrijnend personeelstekort. En een daling (!) van het aantal beschikbare plaatsen. En dat treft dan weer de kwetsbare gezinnen het meest. Niet alleen lost het plan-Van Peteghem geen enkel van deze problemen op, het zou onbedoeld zelfs een aantal van de kwalen kunnen verergeren.

Dat zit zo. De belastingvermindering helpt alleen gezinnen die al kinderopvang gebruiken en kunnen betalen. Het wordt met de belastingen verrekend, en komt dus met een vertraging van ongeveer anderhalf jaar. Dat maakt de kinderopvang niet goedkoper op het moment dat je een plaats zoekt, want er moet uiteraard maandelijks betaald worden. Wie dat financieel niet kan dragen wordt dus niet geholpen.

Bovendien creëert een belastingvermindering geen enkele plaats bij. Wie kinderopvang wil maar geen plek vindt (en dat zijn vele duizenden ouders) heeft daar dus ook niets aan.

Wat een verhoogde belastingvermindering wel dreigt te doen is de kinderopvangsector aantrekkelijker maken voor commerciële actoren op trap 0 en trap 1: de plaatsen waar ouders een vast bedrag betalen, onafhankelijk van hun inkomen. We zien dat overal in Europa en daarbuiten. Wanneer de vraag van ouders wordt gesubsidieerd in plaats van het aanbod, dan zie je steeds weer dat commerciële spelers op de markt komen die een return op hun investeringen verwachten. Die return gaat ten koste van de belastingbetaler (de prijzen stijgen omdat de overheid de ouders achteraf toch compenseert) ofwel van de kwaliteit (omdat er bezuinigd wordt op personeel).

En het gekke is: er zijn veel problemen in de Vlaamse kinderopvang, maar betaalbaarheid is er eigenlijk geen van. In meer drie kwart van de kinderopvang betalen ouders volgens inkomen, waarvan de hoogste tarieven in de voorbije jaren nauwelijks gestegen zijn. Bovendien heeft de Vlaamse overheid al een deel van het budget voor het Groeipakket (het kindergeld) gereserveerd om ouders te ondersteunen die gebruikmaken van kinderopvang waar ze een vast bedrag betalen. Dat zijn over het algemeen de ouders met de hoogste inkomens, die dus twee keer ondersteund worden.

Betaalbaarheid is vooral een probleem voor de laagste inkomensgroepen, voor wie de tarieven overigens wél gestegen zijn. Maar net die ouders zullen het minste baat hebben bij een verhoogde belastingvermindering.

Er zijn drastische ingrepen nodig in de Vlaamse kinderopvang. De vele vacatures zullen pas ingevuld worden als de medewerkers in betere omstandigheden kunnen werken en als zij een loopbaanperspectief krijgen. Het is duidelijk: meer betaalbare plaatsen creëren voor iedereen die kinderopvang nodig heeft, meer personeel inzetten, het personeel beter opleiden, begeleiden en betalen, het zal allemaal handenvol geld kosten. Willen we dat de kinderopvang en dus ook de huidige en toekomstige tewerkstelling van vaders en moeders met jonge kinderen niet instort, dan hebben we eigenlijk geen andere keuze.

Het budget van de belastingvermindering voor kinderopvang bedroeg in 2020 ongeveer 136 miljoen euro. Met het plan-Van Peteghem zou dat verdubbelen tot 272 miljoen euro, waarvan ongeveer 166 miljoen voor Vlaamse gezinnen met jonge kinderen. Dat is een derde van het budget voor de Vlaamse kinderopvang. Bedenk eens welke vooruitgang we met dat geld zouden kunnen boeken om voor iedereen die dat wenst een betaalbare en kwaliteitsvolle plaats in de kinderopvang te bieden. Maar we trekken blijkbaar liever geld uit voor ingrepen in de kinderopvang die ons geen stap vooruit brengen. Dat is toch al te gek?