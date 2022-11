De begroting als argument gebruiken om niet te investeren in zorg en welzijn, is een intellectueel zwaktebod

Het is crisis in de Vlaamse zorg- en welzijnssector. De wantoestanden in de kinderopvang zijn helaas een symptoom. Buurten zonder huisarts, woonzorgcentra met een opnamestop, wachtlijsten van zes maanden voor psychologische hulp zijn normaal geworden. Als de jeugdhulp en gehandicaptensector aangeven dat ze de kwaliteit niet meer kunnen garanderen, lijkt niemand meer te schrikken.

We hebben in Vlaanderen een traditie waarbij werkingsmiddelen niet geïndexeerd worden en waarbij men bij gebrek aan visie geen keuzes maakt. Elk departement moet jaar na jaar besparen. In normale tijden is dat een kaasschaafbesparing, die pas na verloop van tijd begint te wegen. Nu wordt die kaasschaaf een kettingzaag: de besparing is dit jaar een structurele 10 procent.

Sinds 2012 bleven de werkingsmiddelen in de zorg- en welzijnssectoren ongewijzigd bij elke indexering. In juni 2022 werd voor de elfde keer een indexatie van 2 procent niet toegekend. Bij het Agentschap Zorg en Gezondheid is ongeveer één vijfde van het personeel wegbespaard.

Men kan koketteren met een slanke overheid en begroting in evenwicht, maar cruciale taken lijden eronder. De extra aanwervingen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn onvoldoende om de besparingen van de afgelopen vijftien jaar te compenseren. Een put die je half opvult, blijft een put.

De Vlaamse regering kent nochtans de index. Wanneer burgers moeten bijdragen, lukt dat heel vlot. Maar wat de regering uitgeeft, wordt niet of slechts gedeeltelijk geïndexeerd. Dat geldt voor het Groeipakket, maar ook voor veel andere zaken. Kinderopvang? De regering verhoogt de bijdrages die de ouders betalen, maar niet wat de kinderopvanginitiatieven van haar krijgen. Zorgbudgetten? De Vlaamse zorgpremie die burgers betalen, wordt wel geïndexeerd, maar de zorgbudgetten zelf stijgen minimaal.

Dit zijn politieke keuzes. En duidelijk niet de onze.

Investeren in zorg en welzijn is een kerntaak. Wie dit loslaat, faalt fundamenteel in menselijke waardigheid. De begroting als argument gebruiken is een intellectueel zwaktebod. Nu niet investeren is de financiële, menselijke en maatschappelijke kost binnen tien jaar verhogen. De noodzakelijke middelen voorzien is niet ‘onverantwoorde kosten maken’, maar ‘essentiële investeringen’ doen.

Uiteraard moeten we praten over wat minder kan. Hoe kunnen we de onnodige complexiteit vermijden? Durft de Vlaamse regering de pot van subsidies voor grote bedrijven kritisch te bekijken? Heeft ze de moed om het kluwen aan Vlaamse intercommunales streng onder de loep te nemen? Kan het half miljoen voor de Vlaamse canon niet beter besteed worden? Maar kunnen we ook praten over terugverdieneffecten?

De federale begroting is verre van perfect, maar kiezen om geestelijke gezondheidszorg meer terug te betalen en vaderschapsverlof uit te breiden, is kiezen voor sterker zorgbeleid en dus minder kosten op lange termijn.

Dit bewijst het failliet van de beleidskeuzes van de Vlaamse regering. Jarenlang cd&v-ministers, met de besparingsdrang van N-VA en Open VLD erboven, hebben een dramatische tol geëist. Wil de eens zo sterke Vlaamse zorg- en welzijnssector niet compleet failliet gaan, dan moet het roer om. Dat begint met versterking van beleidsteams en het fundamenteel verbeteren van het statuut en de arbeidsvoorwaarden voor zorgpersoneel. Want pronken met een begroting in evenwicht ten koste van één van de kerntaken is een schande.

