Jeroen Olyslaegers is schrijver en columnist.

Ge werkt in de tuin gekleed in een knalgele T-shirt waar ‘Rough Soul’ in hoofdletters opstaat en met een werkbroek vol modder. Ge drinkt wat en blijft in de zonnige tuin. Ge leest in een boek dat The Web of Meaning heet. De schrijver beweert dat we onszelf dringend wat anders moeten wijsmaken over wat het leven in feite is. Al te lang hebben we het over de ‘survival of the fittest’ gehad en over zelfzuchtige genen. Daardoor zijn we compleet onthecht geraakt ten opzichte van waar het echt om draait. De 43 triljoen cellen in ons lijf zijn een en al samenwerking. Ecosystemen leren en evolueren samen. De balans van het leven draait om het netwerk, niet om de illusies van het individu. Dat wisten een paar wijze Chinezen al 2.500 jaar geleden. Dat weten evolutionaire biologen nu ook. Daar zit gij met die knalgele T-shirt aan. Wat is uw rol in dat netwerk om u heen? Ineens ziet ge eruit als een vergeten paasei in plaats van ene die mest heeft geschept.