De argumentatie van Sven Mary overtuigt niet. Meer nog, ze faalt

In zijn ‘brief van de dag’ beklaagt mijn confrater Sven Mary zich erover dat in het geval-De Vries andermaal het vermoeden van onschuld door de pers met de voeten wordt getreden. Hij beseft dat ook hijzelf van twee walletjes eet, maar zet dat weg met het argument dat hij “maar een advocaat” is. Zijn argumentatie overtuigt niet. Meer nog: ze faalt.

Het vermoeden van onschuld betekent niet meer, maar ook niet minder, dan dat degene die als verdachte voor een rechter wordt gebracht door die rechter voor onschuldig moet worden gehouden zolang hij niet definitief werd veroordeeld.

Als Jan ziet dat zijn buur Piet zijn vrouw ombrengt, moet Piet door de rechter, die hem moet beoordelen, voor onschuldig worden gehouden zolang hij niet is veroordeeld. Zelfs als Piet de feiten heeft bekend. En als Piet door die rechter wordt veroordeeld en hij tekent tegen deze veroordeling hoger beroep aan, dan moet hij door de beroepsrechter nog steeds als vermoed onschuldige worden aanzien.

Zo werkt het vermoeden van onschuld, niet ruimer, niet anders. Moet hij dus door Jan, die de feiten heeft gezien, als onschuldige worden aanzien ? Natuurlijk niet. En door zijn leefgemeenschap, zijn buurt, zijn dorp…? Evenmin. En door de pers en, ruimer nog, de ‘publieke opinie’? Al evenmin.

Wat overeind moet blijven, is dat hij met het vermoeden van onschuld voor zijn rechter verschijnt. Voor die rechter kan dan gepleit worden over de verjaring, over de onweerstaanbare drang, de uitlokking, enzovoort. Die rechter zal, los van de ‘clamor publicum’ – de roep van het volk, zeg maar – hem veroordelen of vrijspreken. En het publiek zal met die rechterlijke beoordeling – veroordeling of vrijspraak – moeten leven.

Peter R. de Vries is niet neergeschoten door aliens. Het heeft er ook niet de schijn van dat hij is neergeschoten door een losgeslagen gek. Het heeft er wel alle schijn van dat hij is neergeschoten vanwege zijn professionele activiteiten als onderzoeksjournalist, meer bepaald door zijn onderzoek naar het criminele drugsmilieu.

Dat ik, en bij uitbreiding de pers en bij uitbreiding de publieke opinie, de link leg met het Marengo-dossier, waarin De Vries vertrouwenspersoon was van de kroongetuige – so what ? Ik vertrouw op de professionaliteit van de rechter die, los van de clamor publicum, de verdachten als vermoed onschuldigen zal beoordelen. En ik zal met die beoordeling moeten leven.

Zo werkt het vermoeden van onschuld, zo werkt onze rechtsstaat.