De Amerikaanse democratie is de dupe van de schikking tussen Fox en Dominions

787,5 miljoen dollar (of zo’n 718 miljoen euro), wat een som! Ik kan me niet herinneren dat een mediabedrijf ooit zo’n kolossaal bedrag als schikking heeft moeten betalen aan de tegenpartij. De Fox-advocaten hebben lang geaarzeld. Fox heeft zo’n 4 miljard dollar in kas en een dergelijke financiële aderlating beperkt nu eenmaal de investeringsruimte. De stemmachinefabrikant Dominion ontvangt liefst meer dan tien keer het eigen vermogen.

Voor de mediarechtszaak van de eeuw was alles in gereedheid gebracht. De jury was ingezworen, de advocaten waren gearriveerd, de openingstoespraken geschreven. Een reusachtig mediadorp was uit de grond gestampt.

Maar op het laatste nippertje was er dan toch die ‘glorieuze’ doorbraak. Dat is de magie van een schikking. Opeens is er geen juridisch vuiltje meer aan de lucht. Fox stuurde een ‘geruststellende’ verklaring uit: “This settlement reflects Fox’s continued commitment to the highest journalistic standards. We are hopeful that our decision to resolve this dispute with Dominion amicably, instead of the acrimony of a divisive trial, allows the country to move forward from these issues”’

Dominion verklaarde dat het recht had gezegevierd. Voortdurend was destijds op Fox gezegd dat Dominion met een eenvoudige druk op de knop stiekem op de presidentiële verkiezingsdag in 2020 stemmen van Donald Trump naar Joe Biden had verplaatst. In een fractie van een seconde.

Tegenover Fox-commentator Lou Dobbs voegde Trump-vertrouweling Rudy Giuliani eraan toe: “Dominion heeft banden met dictator Maduro van Venezuela. Het is schandelijk. Hun praktijken moeten onmiddellijk stoppen.” De verontrust kijkende Dobbs eindigde het gesprek met: “Het is inderdaad schandalig.”

In de aanloop naar de rechtszaak had Dominion een schat aan interne e-mails en andere bronnen verzameld waaruit zonneklaar bleek dat de op Fox geuite aantijgingen over verkiezingsfraude totale ‘bullshit’ waren, zoals de diverse Fox sterren onder elkaar oordeelden.

Maar het blijven beweren van ‘gestolen verkiezingen’ – vooral ook door ex-president Trump – was nu eenmaal goed voor de kijkcijfers, zoals Fox baas Rupert Murdoch zelf vaststelde. Ook hij gaf overigens intern aan te walgen van leugenaar Trump en kompanen.

Zo bezien is het voor Fox een goede zaak dat nu een schikking is getroffen waardoor de Fox-sterren niet maandenlang onder de juridische schijnwerpers tot in detail moeten getuigen over het bewust toelaten van leugens die de democratie ondermijnen en het bedrijf Dominion vernietigen. Steeds meer landen zagen de afgelopen jaren af van hun stemmachines.

Geen zelfreinigingsproces

Fox is bij deze schikking ook niet verplicht om openlijk excuses aan te bieden. Wel geeft de zender in algemene bewoordingen toe dat er onjuiste berichten over Dominion zijn verspreid.

Nu al valt op dat op de eigen Fox-zenders nauwelijks aandacht wordt besteed aan de toch zo bijzondere schikking en de eigen zondes. Juridisch is er nu inderdaad niets meer aan de hand voor Fox.

Maar voor de Amerikaanse burger, wiens democratie bijna was kwijtgeraakt, is de deal immoreel. Het miljoenenpubliek van Fox blijft op die manier verstoken van diepgravende gesprekken over de misstanden bij de zender. Een zelfreinigingsproces bij de zender komt niet op gang.

Rechtszaak of niet, de kijkcijfers van Fox blijven ook de laatste maanden stijgen. De bubbel blijft dus gewoon de bubbel. Aan de andere media om deze zaak, al is die juridisch gesloten, verder te onderzoeken. Dat is een professionele en ook morele plicht.

Media en televisiezenders zijn niet alleen maar kijkcijferfabrieken, maar ten diepste ook hoeders van de democratie. Het is treurig dat Fox geen rechtszaak aandurfde, dat zender met het overmaken van een smak geld in feite koos voor het keiharde eigenbelang. Daarmee bewijst Fox de Amerikaanse democratie een wel hele slechte dienst.