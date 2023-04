De Amerikaanse carrière van Dante Vanzeir lijkt voorbij. Zielig? Volkomen terecht, eerder

Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Je hoort de kenners wel eens schamperen over de MLS, de Amerikaanse voetbalcompetitie. Een competitie voor vergane glories en spelers die de Europese top niet aankunnen, zeggen ze dan. Bovendien, zo komt er steevast achteraan, heeft Amerika ‘geen echte voetbaltraditie’.

God bless the land of the free. De Amerikanen moeten de zware last der Europese voetbaltraditie – die wonderlijke mix van oudemannenromantiek, corruptie, vriendjespolitiek, racisme, homofobie, financiële decadentie, supportersgeweld en ja-maar-zeg-allez-we-moeten-ook-niet-overdrijven-argumenten – inderdaad niet met zich meetorsen. Het is exact de reden waarom de MLS wél in staat is om bijvoorbeeld racisme effectief aan te pakken.

Dante Vanzeir ondervond het deze week. Nadat hij racistische taal had gebruikt tijdens een wedstrijd, werd de druk – ook vanuit zijn eigen club en coach – zo groot dat hij nu voor onbepaalde tijd zichzelf heeft geschorst. Zijn Amerikaanse carrière lijkt voorbij. Zielig? Volkomen terecht, eerder. Het gaat hier immers niet over Vanzeir maar wel over iedereen die het slachtoffer van racisme is (geweest). De MLS relativeert niet, maar drukt zonder aanziens des persoons het monster de kop in zodra het zich ook maar een heel klein beetje roert. Dat kan, omdat ze het monster nooit de kans hebben gegeven zich te manifesteren, om, zeg maar, deel van de traditie te worden zoals in Europa het geval is.

Wie zelf ooit heeft gespeeld, in de laagste jeugdreeksen van de amateurs of in de absolute top, weet: racisme, homofobie en onsportief gedrag zitten diep ingebakken in ons voetbal. Vanzeir is er slechts een exponent van. In de afgelopen week zapte ik zonder mezelf bovenmatig te moeten inspannen van aansteker- en vuurwerkterreur via expliciet racisme naar homofobe spreekkoren en terug. Geen wedstrijd werd definitief gestaakt, niemand kreeg een boete of puntenaftrek, niemand maakte excuses. Wel kreeg een slachtoffer van racisme geel.

Lees ook Kan België iets leren van het Amerikaanse racismebeleid? ‘Daar beseft men dat je zonder kordate straffen geen verandering teweegbrengt’

Het ze­ro­tole­rance­be­leid van de MLS zou volgens sommigen niet werken in Europa. Klopt. Daarvoor is het te laat. Het moet véél strenger. Geen waarschuwingen meer maar onmiddellijke, definitieve staking van wedstrijden bij de éérste misdraging, met forfaitnederlaag, met ontslag voor spelers of levenslang stadionverbod voor supporters, met torenhoge boetes. Een harde reset die binnen een handvol chaotische speeldagen voltooid kan zijn mits spelers, clubs, bonden, media, sponsoren en zendgemachtigden eensgezind optreden. Alles is eenvoudiger dan je denkt, wanneer je het werkelijk wil. Goeie vraag: wat willen we eigenlijk?

Amerika heeft misschien geen voetbaltraditie, maar ze hebben wel een andere traditie, die het voetbal ver overstijgt. Iedereen die ooit een Amerikaans stadion heeft bezocht, in eender welke tak van sport, kent die traditie. Het is de traditie van wederzijds respect en sportiviteit, van harde maar faire competitie, op en naast het veld. Incidenten zijn er werkelijk incidenten, geen deel van de cultuur. Er is veel mis met Amerika maar díé traditie, daar kunnen wij in Europa alleen maar van dromen.