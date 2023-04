De ambities met windenergie vanop de Noordzee zijn steil. Mooi, maar veel tijd om met de voeten te slepen is er niet meer

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Te midden van alle onzekerheid over het vaderlandse en het Europese energiebeleid mag het ook weleens een keer meezitten. België heeft het geografische geluk om aan de Noordzee te liggen, naast de zon de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in dit deel van de wereld. Die ligging geeft ons de kans mee voorop te lopen bij het produceren en ‘oogsten’ van zeewind. En als het goed is, mag het ook gezegd worden: de huidige federale regering heeft de wil om die kans te grijpen.

Dat zijn meer dan zomaar woorden in de, welja, wind, zo bleek op de Noordzeetop in Oostende. Regeringsleiders van negen landen in de omgeving van de Noordzee en de Ierse Zee kwamen samen om plannen goed te keuren voor de versnelde bouw van windmolenparken op zee en van kabels en netwerken om de opgewekte stroom te kunnen verspreiden en verdelen over de landen. De ambities zijn steil: de 30 gigawatt zeewind die vandaag opgewekt wordt, moet tegen 2030 verviervoudigd en tegen 2050 zelfs vertienvoudigd zijn.

De verhevigde aandacht voor zeewind is volkomen terecht. Als alternatief voor fossiele energiebronnen is hij een aantrekkelijke optie. In vergelijking met landwind is zeewind overvloediger aanwezig en dus betrouwbaarder, en de grote installaties wekken er minder weerstand op. Zeewind is ook per definitie energie ‘van hier’, een argument dat alleen maar aan belang heeft gewonnen sinds de oorlog in Oekraïne onze kwetsbare afhankelijkheid van Russische gas (en olie) heeft blootgelegd. Al moet daarbij opgemerkt worden dat windmolens, batterijen en grids niet van zand en water gemaakt zijn: de bouw vergt beschikbaarheid van kritische grondstoffen, waarvoor Europese landen opnieuw dreigen afhankelijk te worden van onvoorspelbare politieke regimes.

Het is niet het enige lastige punt in dit in wezen positieve verhaal. De zwakste schakel in het succes van de zeewindproductie is... de mens. Om zeewind bruikbaar te maken, moet hij uiteraard aan land kunnen komen en gedistribueerd kunnen worden. Ook dat vergt installaties en vergunningen. En wie vergunningen zegt, zegt vertraging en procedureslagen. De slag om de Ventilus-hoogspanningslijn, die met name moet dienen om op zee opgewekte wind te verdelen, is illustratief voor die strijd. Over Ventilus is nu ten langen leste door de Vlaamse regering een compromis bereikt, maar dat is nog maar het begin van de procedure.

In bestuurlijke, procedurele termen is 2030 veeleer gisteren dan morgen of overmorgen. De procedure voor grote infrastructuurwerken sleept hier makkelijk tien jaar aan. Veel marge om met de voeten te slepen is er wel niet. Aan de ene kant is er geen weg rond het terugdringen van fossiele energiebronnen, aan de andere kant zal toenemende elektrificatie de vraag naar stroom enkel doen toenemen.

Rond de plannen met grote groene energieprojecten hangt altijd een optimistisch ‘yes we can’-sfeertje. Dat werkt inspirerend, maar het mag niet verblinden. De top mag dan misschien bereikbaar zijn, het pad ernaartoe is pas aangelegd en loopt steil omhoog.