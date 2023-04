De ambitie van Joe Biden om te gaan voor een tweede termijn gaat eindigen in tranen

Vorige week liet president Joe Biden opnieuw doorschemeren dat hij in 2024 gaat voor een herverkiezing. Een buitengewoon slecht idee. Het gaat eindigen in tranen. Voor de Democraten en voor de VS.

Biden was een goede president, zo goed als je had mogen verwachten, misschien iets beter. Gemiddeld. En dat is na het desastreuze presidentschap van Donald Trump een goede zaak. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij voor een tweede termijn zou moeten gaan.

Er zijn minstens vijf redenen waarom dit onverstandig is.

1) Biden is te oud. Tachtig is een gezegende leeftijd waarop niemand zo scherp is als hij of zij eerder was. En beter wordt het niet meer. In 2020 kon Biden vanwege corona campagne voeren vanuit zijn kelder, maar de campagne van 2024 zal hem zwaar vallen. Fysiek maar ook psychisch, als hij de onvermijdelijke fouten maakt, onzin debiteert en er door de tegenstanders mee om de oren wordt geslagen. Het wordt geen fijn spektakel.

2) Het blijft een electoraal risico. Alleen als Donald Trump de Republikeinse tegenstander is, en dat is nog lang niet zeker, heeft Biden de gewenste opponent. Biden zou de staatsgreeppleger zonder moeite verslaan, maar ik vermoed dat dit zou gelden voor elke Democraat. Mochten de Republikeinen op tijd bij zinnen komen en iemand anders kandideren, dan wordt het een heel ander verhaal. Elke mogelijke andere kandidaat is veel jonger dan Biden (en Trump), waardoor het contrast groter wordt.

3) Het komt stilaan tot generationele constipatie. Er zijn veel te veel bejaarden in de top van de Amerikaanse politiek. Ze willen maar niet weggaan. Het probleem is dat ze de jongere politici tegenhouden en dwingen tot stilstand op landelijk niveau.

Het gebeurt in beide partijen. Hillary Clinton blokkeerde in 2016 een groep jongere vrouwen. Als Biden kandidaat is, zullen veelbelovende Democraten weer minstens vier jaar moeten wachten. Te lang voor menigeen. Weer een generatie verloren. Ook de Republikeinen weten hier weg mee. Bob Dole was bejaard in 1996, maar hij was ‘aan de beurt’. John McCain, fris en interessant in 2000, was een oude man in 2008.

4) De kans dat Biden omvalt tijdens een tweede termijn zal enorme aandacht geven aan wie hij meeneemt voor het vicepresidentschap. Dat wordt nog wat. Vrijwel niemand is officieel enthousiast over Kamala Harris. Dat is onterecht, of in elk geval al te gemakzuchtig, maar het is niet anders. Wisselen van kandidaat door Biden is gevaarlijk want wordt gezien als disloyaal. En wie garandeert dat een andere kandidaat niet evenveel vragen oproept?

5) Tweede termijnen zijn ook zelden succesvol. Oké, stel dat Biden wint. De kans dat de Senaat Democratisch blijft, is vrij klein. De Democraten moeten, na hun succes zes jaar geleden, in 2024 veel zetels verdedigen. Het Huis is moeilijker te voorspellen gezien de totale disfunctionaliteit waarin dat nu is terecht gekomen. De kans op een Democratische meerderheid in beide huizen van het Congres is miniem en daarmee is de kans op serieuze wetgeving door de president beperkt. Het is waar dat daardoor de vetomacht van de president nieuw belang krijgt, maar je kunt toch bezwaarlijk vier jaar lang Republikeinse wetgeving blokkeren en dat een succes noemen.

Het wordt te weinig beseft: presidenten die een tweede termijn wonnen, maakten daar zelden een succes van. Wilson, Franklin Roosevelt, Truman, Nixon, Reagan, Clinton, Obama: allemaal stukken minder dan in hun eerste termijn, soms ronduit rampzalig. Alleen Eisenhower kon redelijk tevreden zijn.

De beste eentermijnpresident die op tijd vertrok was James Polk (1845-1849). Hij had vijf programmapunten, realiseerde ze allemaal en hield het voor gezien. Ook eentermijnpresidenten die verloren, staan er niet altijd slecht op: Jimmy Carter (1977-1981) zal bij zijn overlijden de eer krijgen die hij verdient. Achteraf bekeken was ook de oude Bush (1989-1993) zo slecht nog niet.

Er is ook één tegenargument. De meeste presidenten die een tweede termijn willen, krijgen die ook – zelfs de rampzalige jonge Bush en bijna Donald Trump. Stel dat Biden wint in 2024, dan bezetten de Democraten in elk geval de top van de uitvoerende macht. Veel beleid, vooral buitenlands beleid, kan zonder het Congres gemaakt worden. Benoemingen voor departementen en bureaus maken een groot verschil, zoals Trump heeft aangetoond, en ja, de vetomacht is relevant. Het is, kortom, belangrijk om aan de touwtjes te kunnen trekken.

Bovendien kan Biden in een tweede termijn zijn vicepresident naar voren schuiven om hem op te volgen en zo de Democraten nog minstens een termijn extra te geven. Een ietwat sinistere optie is om, gemotiveerd met ouderdom en allerlei kwalen, al of niet gelogen, halverwege af te treden. Als hij dat doet na de tussentijdse verkiezingen van 2026 kan zijn opvolger nog twee keer kandideren (2028 en 2032). Hij kan ook gewoon doodgaan, met hetzelfde effect. En ja, de kans op doodgaan neemt met sprongen toe.

Dat is geen erg aangename manier om de Democraten in het Witte Huis te houden, maar het zal een rol spelen, al was het maar omdat de Republikeinen die optie zullen belichten. Daarom is het beter om te hopen dat een jongere Democraat in staat is om het presidentschap het aanzien en de frisheid te geven die het ambt en het land nodig hebben. Don’t do it, Joe.