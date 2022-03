De afschrikkingswetten uit de Koude Oorlog werken nog steeds. Maar het blijft, net als toen, bloedlink

Een lichte siddering voelde ik toen de Russische leider Poetin al op dag 4 van de invasie van Oekraïne dreigde met het ultieme strijdmiddel, het kernwapen, de vernietiger van werelden in de woorden van een van zijn uitvinders. Het zal toch niet, schoot het door mijn hoofd. We waren nauwelijks meer bezig met het nucleaire gevaar, dat leek beteugeld, en dan ineens terwijl we er niet meer op bedacht waren, is daar het schrikbeeld uit de jaren tachtig terug: een kernoorlog in Europa. Een wrange speling van het lot.

De eerste schrik ebde weg, het loopt zo’n vaart niet met de inzet van kernwapens, werd er gezegd. Dat is ook moeilijk voorstelbaar, maar ja, dat zinnetje is inzake Oekraïne al te vaak gelogenstraft om er helemaal gerust op te zijn.

Bovendien hebben we het over het meest vernietigende wapen dat de mensheid heeft voortgebracht. Het produceert vuurballen heter dan de zon en kent een eigen logica vol paradoxen, absurditeiten en dubbelzinnigheden zoals treffend weergegeven in de Israëlische uitspraak: “We zullen nooit als eerste kernwapens gebruiken maar ook niet als tweede.” Dat wapen stelt Poetin nu op scherp in de context niet van een koude maar van een hete oorlog, met al zijn chaos en emoties van dien. Dat is nieuw voor Europa en wel degelijk gevaarlijk.

Omdat veel publieke kennis over dit onderwerp is weggezakt, summier de voorgeschiedenis. Amerika en Sovjet-Rusland verwierven na 1945 zoveel kernraketten dat ze de wereld vele malen konden opblazen. Er kon eigenlijk niet mee gevochten worden, alleen gedreigd. Dat werd de strategie van de afschrikking: val je mij aan, dan volgt er een massale vergelding en gaan we allemaal ten onder, de mutual assured destruction, de wederzijds verzekerde vernietiging, in het Engels veelzeggend afgekort als MAD.

Maar MAD was voor de strategen niet bevredigend. De tegenpartij zou erop kunnen gokken dat een leider gesteld voor de keus tussen overgave of ondergang zou kiezen voor onderwerping. Meer opties waren nodig, er kwamen daarom wapens voor het voeren van een beperkte kernoorlog. Dit tot schrik van de vredesbeweging. Het verweer van de strategen was dat hun steeds realistischer vechtscenario’s de tegenstander moesten afhouden van avonturen, dus vechten juist zouden voorkomen. Zie hier de nucleaire afschrikkingslogica inclusief paradoxen en absurditeiten.

Mensheid uitroeien

Inmiddels is het aantal kernwapens als gevolg van ontwapeningsverdragen sterk verminderd. Het zijn er echter nog genoeg om de mensheid te kunnen uitroeien. Ook bestaat nog de optie van een beperkte kernoorlog. Sterker, Rusland heeft in zijn defensiedoctrine de drempel voor het gebruik van kernwapens verlaagd. Dat blijkt ook uit oefeningen en uit de snelheid waarmee Poetin zijn nucleaire strijdkrachten in paraatheid bracht. ‘Agressieve verklaringen’ uit het NAVO-kamp waren voor hem al voldoende aanleiding.

Hij lijkt er vooral op uit de besluitvorming van de tegenpartij te beïnvloeden. Hij gebruikt daarbij graag ‘ambiguïteit’ als wapen, vertelde me een NAVO-bron. Laat de ander gissen naar hoe ver je wilt gaan; door die dubbelzinnigheid weet de ander niet wat hij aan je heeft en durft je daarom niet te trotseren. Tot dusver werkt die aanpak: de NAVO wil geen interventie zoals een vliegverbod, uit angst dat een directe confrontatie escaleert tot een nucleair conflict. De afschrikkingswetten uit de Koude Oorlog werken nog steeds. Maar het blijft, net als toen, bloedlink.

De druk om ‘iets te doen’ bouwt zich op in het Westen. En wat gebeurt er als Poetin Oekraïne er niet onder krijgt? Volgens defensie-analist Gustav Gressel voorziet de Russische defensiedoctrine in de mogelijkheid van een beperkte kernaanval om een conflict op Moskous voorwaarden te beslechten. Hoe reageert de NAVO dan? Mart de Kruif, oud-commandant van de Nederlandse Landmacht, haalde in de Volkskrant de MAD uit de mottenballen. Het vooruitzicht van directe, massale vergelding moet Poetin weerhouden van bijvoorbeeld een kernwapenaanval op Kiev. Ik snap dat verstandelijk gezien vanuit het oogpunt van de afschrikking, maar gevoelsmatig schrok ik: door inzet van het zwaarste middel kan een Derde Wereldoorlog meteen ook de Laatste worden.

Duidelijk is dat Europa weer volop in de nucleaire gevarenzone zit. Altijd is onze omgang met kernwapens heel precair geweest, ik heb die eens omschreven als een tango van de ratio met de catastrofe. Alles komt nu aan op zelfbeheersing.