De advocaten doen hun werk. Ook die van de terreurverdachten

Op sociale media en in een bepaalde pers krijgen de advocaten van de beschuldigden op het terrorismeproces de volle laag. Wat bezielt hen, vraagt Johan Op de Beeck zich af op Twitter, met een foto van twee betrokken advocaten erbij en de suggestieve vermelding: dit zijn ze, de geslepen advocaten van de terroristen. Ik mis nuancering bij die talentrijke geschiedschrijver.

Advocaten brandmerken is van alle tijden. Het is een constante in processen met beschuldigden die de volkswoede tegen hebben. Hoe gruwelijker en bekender de feiten, hoe sterker de afkeer van de advocaten die de beschuldigden en hun vermeende medeplichtigen bijstaan. En als ze op de koop toe procedureargumenten inroepen, ontsteken velen in kwaadheid.

Ik heb daar begrip voor. Het lot van de slachtoffers is vreselijk. De overlevenden dragen hun wonden tot het einde van hun dagen en verdienen ons medeleven. Waarom moeten wij dan gehoor geven aan het gelamenteer van de beschuldigden? En waarom ruimte geven aan hun advocaten?

Reële problemen

Eén: de problemen waarover die advocaten geklaagd hebben, zijn reëel. De klachten over de glazen kooien zonder behoorlijke communicatiemogelijkheid tussen advocaat en beschuldigde, het overbrengen vanuit de gevangenis en de naaktfouillering: de advocaten kregen principieel gelijk. Onafhankelijke rechters spraken zich erover uit. Het ging dus niet om loze manoeuvres om tijd te verliezen.

Twee: veel problemen hadden vermeden kunnen worden, maar niet allemaal. Het is eigen aan dit soort processen dat er procedurekwesties ontstaan. Zij vragen om een duurzame oplossing die de afloop van het proces niet in gevaar brengt. Het issue met de glazen kooien was wel bekend vóór het proces van start ging. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, is dit assisenproces grondig voorbereid. De realiteit is echter dat een bepaalde visie op veiligheid de doorslag gaf en er onvoldoende geluisterd is naar kritiek, zelfs als die vanuit de magistratuur kwam. Zo zijn er foute keuzes gemaakt die het hof moest rechtzetten, op verzoek van de advocaten.

Drie: de advocaten doen hun werk. Dat is waar voor de advocaten van de slachtoffers. Het is ook waar voor de advocaten van de beschuldigden. Hun rol is onsympathiek, zij weten dat en toch doen ze het, met de juridische middelen die ze hebben. Omdat het hun opdracht is. Zij verdedigen niet de daad, maar de persoon. En ze doen dat tegen de volkswoede in, met moed en doorzettingsvermogen. Je moet door de wol geverfd zijn om die eenzaamheid aan te kunnen. Het is een onschatbare waarborg voor elke burger erop te kunnen rekenen dat er advocaten zijn die, zonder het recht te overtreden, voluit gaan voor hun cliënten die van een misdrijf beschuldigd worden, hoe zwaarwichtig de feiten ook zijn. In een regime waar dat niet zo is, wil je liever niet leven.

Volgens de regels

Vier: de slachtoffers hebben, meer dan wie ook, recht op een procesvoering die nadien onaantastbaar blijkt. Gerechtigheid krijgen zij niet als achteraf zou blijken dat het proces niet volgens de regels verlopen is. De advocaten zien daarop toe, voeren daarover een geciviliseerd en juridisch onderbouwd debat, en een onafhankelijke rechter spreekt zich uit. Zo hoort het in een correct werkend rechtsbestel.

Vijf: de regels verander je niet in de loop van het spel. Wij bevinden ons in een bestaand juridisch kader en dat moet gerespecteerd worden. Mogelijk had zo’n proces niet voor een assisenhof moeten gevoerd worden, mogelijk zouden er andere regels moeten gelden, maar dat is een politiek-juridisch debat dat losstaat van dit proces.

Laten wij dan nu zo snel mogelijk overgaan tot de grond van de zaak. Daarvoor is het dat dit proces gevoerd wordt.