De actie kan ook in samenwerking met de farmasector. ‘Moderna geeft je vleugels’

Mark Coenen is columnist.

Zeventig percent van de mensen weet zeker dat ze een derde prik gaan laten zetten: daarvoor is hun vertrouwen in de medische wetenschap en hun solidariteit met hun medeburgers groot genoeg. 30 percent van de mensen is zover niet. Terwijl het eerste goed nieuws is, lezen we alleen het tweede: zo werkt dat eenmaal. Niet getreurd, want er wordt iets aan gedaan. Tenminste: dat is de bedoeling. Zo onthulde Clement Peerens op zijn gloednieuwe podcast De ongelogen waarheid dat voor hem de blaaspijp een ideaal middel is om onwilligen te vaccineren zonder dat ze het goed doorhebben. Tegelijk gaf hij toe dat deze methode eigenlijk alleen maar werkt als mensen licht gekleed zijn en daarvoor is dit het verkeerde seizoen. Maar het is het idee dat telt.

Verder gaan er stemmen op om naast de cliniclowns de vaccinclowns in het leven te roepen: hevig gemotiveerde gepensioneerden of zich vervelende thuiswerkenden die hun snoetje verven en malle pakjes aantrekken om van het plaatsen van het vaccin in de vaccinatiecentra een ware belevenis maken. Naar analogie met Plopsaland en op advies van Gert Verhulst zelf worden ze ook allemaal omgedoopt tot Boosterland. Terwijl de clowns gekke bekken trekken en de patiënt liefdevol in de wang knijpen, plaatst een vaardige verpleegster haast ongemerkt de spuit.

De verplichte wachttijd voor het naar huis gaan na de inspuiting wordt een feest, want deze vindt plaats in discotheekachtig uitgelichte ruimtes waar de muziek van de muren kletst en paaldanseressen de drievoudig gevaccineerden een verfrissing aanbieden: men kan kiezen tussen een lijntje coke – dit alleen in Groot-Antwerpen – of een gin-tonic.

Bij het naar buiten gaan krijgt iedereen dan nog een lolly, een Lotto-formulier en een ballon en kunnen zij die dat willen zich nog even verpozen op het reusachtige springkasteel: eens kinderachtig, altijd kinderachtig, moet u maar denken.

Ook gaan er stemmen op om de nieuwjaarszangertjes dit jaar te laten vergezellen door een gediplomeerde nachtzuster, die, geheel gratis en vrijblijvend, de booster komt zetten als de jongeren een meerstemmig “Nieuwjaarke zoete, geen vaccin is van mijn voeten” inzetten. “Drie koningen, drie koningen, geeft mij een nieuw vaccin”, klinkt uit vele kelen. Niemand prikspijt of complotdwang en iedereen gevaccineerd tegen begin 2022 of het scheelt niet veel.

In Duitsland hebben 150 grote bedrijven de krachten gebundeld om de vaccintwijfelaars over de streep te trekken. Sinds kort plaatsen de bedrijven vaccinatieoproepen op hun socialemediakanalen, vergezeld van de hashtag #ZusammenGegenCorona. Het leuke is dat zij ook hun eigen slogans en baselines die eigenlijk bedoeld zijn om alleen het eigen merk te promoten ter beschikking stellen. De campagne wordt getrokken door Bild, een krant die tot voor kort bijzonder gecontesteerd werd door de Duitse wetenschappers omdat ze tendentieus berichtten over de gezondheidscrisis.

Uitstekend idee, maar dat kunnen wij ook en wij hebben veel betere baselines. “Die ochtend in de vaccinatiewinkel!” “Vaccin? Duidelijk.” “Mijn thuis is waar mijn vaccin staat.” “Een Booster? Ge moogt gerust zijn.” De actie kan ook in samenwerking met de farma-industrie. “Als het aan de kat lag, kocht ze Pfizer.” “Moderna geeft je vleugels.” “Janssen: probably the best vaccin in the world.” Doen!