De aanwezigheid van die appel ontroert me, doet me voor de student innemen

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei 1988, vertellen beurtelings over hun leven. Deze week: Lize Spit.

Aan het begin en het einde van de lesdag laat ik de masterstudenten hardop een verhaal voorlezen; om de beurt een alinea. De banken staan in een kring. Het is de bedoeling dat ze deze week zelf een kort verhaal schrijven. Aan de stilte die in het lokaal hangt terwijl ze zitten te zwoegen, is merkbaar of er nog fut in zit, of dat de moed weer aangevuld moet worden.

Waarin hebben jullie zin, iets absurds, iets poëtisch, iets serieus, iets smerigs, iets Amerikaans, een kort kort verhaal of een middellang kort verhaal, vraag ik, bladerend door mijn bundeltje kopieën, dat begint met Poep van Manon Uphoff en afsluit met Kafka’s Een hongerkunstenaar.

Het wordt Amerikaans, middellang: De zwemmer, van John Cheever.

Ik heb moeilijke dagen, maar laat het niet merken aan de studenten. Het eerste uur van de lesdag speel je dat alles goed gaat en je alle ballen in de lucht houdt en na een tijdje is dat ook de waarheid geworden, hangen die ballen allemaal boven de hoofden van de studenten en pas na de lesdag, bij het inleveren van de sleutel en het naar huis fietsen door het donkere Brussel, vallen de zorgen weer stuiterend om je heen.

In De zwemmer besluit een man om, na een zwempartij in de tuin bij vrienden, via alle zwembaden van buren naar huis te zwemmen, een prachtig voornemen dat in alle schoonheid start, maar langzaam, op velerlei manieren, te vervallen komt. Zo slaat de zomer langzaam om in winter, en de vitaliteit van het personage in zelfontkenning.

De alinea’s van deze tekst vormen geen eerlijke porties, toch voelen de vijf studenten goed aan wanneer ze het woord aan de volgende moeten laten. De afwisseling van stemgeluid, met de klok mee, de versprekingen die niemand verbetert, de aarzeling bij het uitspreken van Amerikaanse plaatsnamen, het geduld waarmee we allen het tempo volgen van diegene die aan het woord is, het idee samen op weg te zijn, af en toe een lachje – het lokaal, met grijze banken en betonnen muren en vloeren, wordt meteen geborgen.

Een van de studenten heeft elke dag een appel mee, die de hele les onaangeroerd op de hoek van de lessenaar blijft liggen, om daarna weer in de rugzak te verdwijnen. De aanwezigheid van die appel ontroert me, doet me voor de student innemen, omdat ik me herinner welke betekenis zo een voorwerp kan hebben, je pakt je spullen uit, je pen en cursus, en dan je stuk fruit dat je voorneemt nog op te eten, en zo wordt je plaats in de klas meteen meer dan alleen een plaats.

Los daarvan ben ik ook dankbaar dat het dit mooie idee oplevert: dat we ­Cheever voorlezen aan een appel.