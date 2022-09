De aanpak van sommige energieleveranciers is eerder iets voor oplichters dan voor bedrijven die erg goed aan hun klanten verdienen

Barbara Debusschere is journalist.

De herfst en winter worden voor heel wat mensen koud, duur tot onbetaalbaar en ook nog op een andere manier grimmig. Wie de energiefactuur niet kan betalen, komt namelijk nogal snel terecht in het deprimerende universum van aanmaningen, deurwaarders en incassobureaus.

Al weken stellen OCMW’s en steden en gemeenten vast dat steeds meer Belgen die dat nooit hadden gedacht richting die ‘schuldenindustrie’ rollen. Ze vrezen of zitten al met een of meerdere energiefacturen die ze niet betaald krijgen. Incassobureaus draaien dan ook overuren.

Uiteraard moet wie diensten of goederen levert, betaald worden. Maar we zitten in een energiecrisis waarbij producenten fabelachtige winsten opstrijken terwijl onbetaalbare en dus onbetaalde rekeningen steeds burgers structureel in het rood duwen.

Dan is het noodzakelijk om te proberen voorkomen dat mensen door één of twee facturen al in de spiraal van armoede terechtkomen. Want eens iemand daar zit, is het veel moeilijker om hem of haar er opnieuw uit te trekken.

Dat het snel kan gaan, zou iedereen goed moeten beseffen. Betaal je de energierekening niet binnen de twee weken, dan krijg je een herinnering en na nog eens twee weken een ingebrekestelling. Heb je dan nog niet kunnen betalen, dan kan de energieleverancier een gerechtsdeurwaarder, incassobureau of advocaat inschakelen. Bij iedere stap worden meestal kosten aangerekend. Rekeningen van enkele honderden euro’s kunnen zo in geen tijd tot boven de duizend euro oplopen.

Bovendien merkt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten dat er op sommige voorschotfacturen plots een paar honderd euro is bijgekomen zonder dat leveranciers dat kunnen verklaren. Daarom vraagt de vereniging terecht een toepassing waarmee lokale besturen en OCMW’s zelf de voorschotfacturen goed kunnen berekenen.

Ook vragen Vlaamse steden en gemeenten het sociaal tarief tijdelijk nog verder uit te breiden naar een grotere groep. Of dat kan is een vraagteken, want het betekent nog meer overheidskosten. Maar alleen zo gaan niet nog meer mensen kopje-onder in het drijfzand van de armoede.

Kleinere ingrepen kunnen ook al bufferen, zoals het wetsvoorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) om de eerste betalingsherinnering in alle sectoren gratis te maken en het voorstel van Vooruit om consumenten vrij te stellen van bijkomende inningskosten zolang ze over een afbetalingsplan onderhandelen.

Maar het gaat niet alleen over centen.

Nog een eis van de VVSG is gericht aan de leveranciers en kost nul euro: wees beleefd en bereikbaar. Klinkt evident, maar te veel verhalen tonen hoe klanten bij de eerste herinnering al dreigende sms’en krijgen à la ‘Opgelet: betaal binnen de twee dagen of we sturen een incassobureau’. Dan bellen om één en ander uit te klaren of een afbetalingsplan op maat te bespreken blijkt soms geen optie omdat de commerciële diensten nauwelijks bereikbaar zijn.

Die aanpak is eerder iets voor oplichters dan voor bedrijven die erg goed aan hun klanten verdienen. Bovendien werkt het niet: dreigen levert aan de andere kant stress en slapeloosheid op, niet plots een pot vol euro’s. Te midden van alle ellende mag dat alvast meteen stoppen.