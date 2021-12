Dat ze een andere zot zoeken, denk ik af en toe. Spijtig dat ik deze job als leerkracht zo graag doe

Bart Torfs, Basisschool Andromeda, Deurne

Ik ben sinds 2018 als zij-instromer aan de slag in het basisonderwijs, na twintig jaar ervaring als grafisch vormgever in de privésector. Gedurende vier jaar combineerde ik mijn vaste baan met de lerarenopleiding in avond- en weekendonderwijs. Mijn medestudenten hadden de meest diverse professionele achtergronden en leeftijden. Er waren advocaten, postbodes, masters geschiedenis, turnleerkrachten, ambtenaren...

Er werd een anciënniteitsregeling in het vooruitzicht gesteld, destijds door onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) in de media aangekondigd als een van de oplossingen voor het toen nog nakende lerarentekort. In de loop van 2018, het jaar waarin ik afstudeerde, werd de door het ministerie voorgestelde regeling van tafel geveegd, onder andere na protest vanuit de onderwijsbonden.

In september van datzelfde jaar verruilde ik mijn vast contract in de privésector voor een tijdelijke aanstelling in het onderwijs. Al tijdens het sollicitatiegesprek peilde de directie naar vaardigheden vanuit mijn vorige job.

Naast het lesgeven houd ik mij bezig met het ontwerp en beheer van de schoolwebsite. Ik help collega’s met de veelheid aan ICT-toepassingen waar leraren zonder veel ondersteuning of opleiding mee moeten werken. Ik put uit mijn lange ervaring met klantgericht werken tijdens bijna dagelijkse contacten met ouders. Ik ontwerp schoolfolders, creëer lesmaterialen, maak videolessen voor leerlingen in quarantaine... Kortom, ik tap uit de meeste vaatjes van mijn eerdere professionele leven.

Mijn vrouw, die dertig jaar in het basisonderwijs werkt en een derde meer loon heeft dan ikzelf met mijn drie jaar onderwijservaring, klaagt dat ik te veel met mijn werk bezig ben. Het is geen job die je volhoudt zonder een fikse dosis intrinsieke motivatie en engagement. Wie lesgeeft voelt dagelijks de enorme druk vanuit ouders, overheid en samenleving om de kinderen op duizend en één vlakken te ontwikkelen, om een schier eindeloze lijst van leerdoelen en maatschappelijke verwachtingen te realiseren.

Dit moet op maat, want van de leraar wordt verwacht dat hij elk kind maximaal ondersteunt bij individuele mogelijkheden en leernoden. Elke inspanning dient in detail gestaafd. Een eis die in feite een diep wantrouwen in de leraar uitdrukt. U kan maar beter goed kunnen bewijzen dat het niet uw schuld is.

Ik geef les in een grootstedelijke school met alle uitdagingen die daarbij horen. Je kan altijd nóg méér doen, maar het is tien uur ’s avonds en een goede leraar moet op tijd gaan slapen. Je werk doen met het constante gevoel ‘het water staat mij aan de lippen’, is volgens mij de grote oorzaak van het lerarentekort. Gelukkig is niets mooier dan de blije blik van een kind wanneer iets begint te lukken. Anders werkte er vast niemand meer in het onderwijs.

En dan is er de verloning. Tussen de startende leerkracht en de leerkracht die op meer dan 20 jaar ervaring terugblikt, gaapt een loonvork van ruim 2000 euro bruto. De professionele ervaring van zij-instromers mag dan wel dankbaar verwelkomd worden, financieel gewaardeerd werd zij tot nog toe niet.

Tot vorig schooljaar het bericht kwam dat zij-instromers eindelijk een deel van hun anciënniteit (maximaal acht jaar) uit een voorafgaande loopbaan zouden mogen meenemen. Echter: niet voor wie al eerder instroomde!

Zij die al zo gek waren om in te stromen tegen minder gunstige voorwaarden, kwamen niet in aanmerking. Zij zijn al gelokt naar het onderwijs. Of ze ook zo gek zullen zijn om te blijven wanneer men straks collega’s aanwerft met acht jaar anciënniteit en het navenante loonverschil dat daarbij hoort, valt nog af te wachten. Intussen lapt Weyts er gauw nog twee jaar bij. Daar is plots budget voor. Met een groep iets eerdere zij-instromers die uit de boot valt heeft deze aankondigingspolitiek geen uitstaans.

Dat ze een andere zot zoeken, denk ik af en toe. Spijtig dat ik deze job zo graag doe.