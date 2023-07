Dat Washington clustermunitie wil leveren, is een teken aan de wand dat het offensief niet loopt zoals gewenst

In plaats van clustermunitie te leveren, zouden de NAVO-landen beter wat meer moeite doen om creatieve oplossingen te bedenken voor de oorlog in Oekraïne, betoogt Ludo De Brabander. Hij is woordvoerder van Vrede vzw en coauteur van Oorlogskoorts (EPO, 2022).

In de NAVO heerst grote verdeeldheid over het plan van de Verenigde Staten om clustermunitie te leveren aan Oekraïne. De meeste NAVO-lidstaten zijn partij bij het verdrag dat het gebruik, de productie, transfer en opslag van clustermunitie verbiedt. Spanje en het Verenigd Koninkrijk, maar ook ons land, hebben laten verstaan dat ze tegen de levering zijn. De discussie kan een schaduw werpen op het toonbeeld van eenheid dat de NAVO wil uitstralen op haar top in Vilnius dinsdag.

Oekraïne wil de clustermunitie omdat het, meer dan een maand sinds het begin van het offensief, door zijn voorraad artilleriemunitie aan het geraken is in een poging om de Russische indringers terug te drijven. Het wapen is controversieel omdat niet alle bommen van zo’n clustergranaat of -bom ontploffen. Ik was er getuige van hoe duizenden onontplofte fragmentatiebommen in Zuid-Libanon, maanden na het eind van de Israëlische oorlog in Libanon (2006) nog honderden slachtoffers maakten, onder wie opvallend veel kinderen.

Opstandige Donbas-regio

Dat is dan ook de reden waarom een grote groep van 123 landen dat wapen verdragsrechtelijk heeft verboden. Dat is niet het geval voor Rusland en Oekraïne. In de pers is al uitvoerig bericht dat Rusland clustermunitie inzet. Dat is evenwel ook het geval voor Oekraïne, dat een grote voorraad clustermunitie erfde uit de arsenalen van de Sovjet-Unie. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft Kiev clustermunitie ingezet in de opstandige Donbas-regio in de periode 2014-2015. Er is ook bewijs dat het vorig jaar onder meer gebruikt is in een door Russische troepen bezet dorp in de Charkiv-regio. Oekraïne is al bijna een jaar openlijk vragende partij voor de levering van verschillende nieuwe types clustermunitie om zich te kunnen verdedigen tegen de Russische aanval.

Het verzet van een aantal NAVO-landen tegen de geplande Amerikaanse levering overstijgt louter politieke redenen. Volgens het verdrag dat clustermunitie verbiedt, zijn toegetreden staten verplicht om de normen ervan te promoten en inspanningen te leveren om andere staten te ontmoedigen clustermunitie in te zetten.

Alliantie

De NAVO presenteert zich graag als een alliantie die het internationaal humanitair recht respecteert, anders dan haar zogenaamde ‘systemische rivalen’ Rusland en China. Hoewel daar heel wat vraagtekens bij te plaatsen zijn (denk aan de oorlog in Irak, Guantanamo, wapenhandel…), zou de levering van clustermunitie schade kunnen toebrengen aan dit beeld.

Dat Washington clustermunitie wil leveren, is ook een teken aan de wand dat het Oekraïens offensief dat al meer dan een maand aan de gang is, niet loopt zoals gewenst. Het valt te betwijfelen dat clustermunitie daar verandering in zal brengen. Volgens de stafchef van het Amerikaanse leger Mark Milley gaat de oorlog nog “heel lang duren en het gaat heel, heel bloederig worden. En niemand moet zich daar enige illusies over maken”.

Zijn uitspraak is symptomatisch voor een mentaliteit die aan WO I doet denken. Er is weinig aandacht voor de menselijke tol van het offensief aan het front. De NAVO blijft hard inzetten op een militair scenario dat niet alleen met de dag uitzichtlozer lijkt te worden, maar dat ook geen aantrekkelijke uitkomsten kan bieden. Hoe langer de oorlog aansleept, hoe groter het risico op escalatie, inclusief het inzetten van nucleaire wapens.

Staakt-het-vuren

Op pleidooien om alle inspanningen te leveren voor een staakt-het-vuren rust desondanks nog steeds een taboe. Als we kijken naar de patstelling aan het front, de schaal van de vernietigingen en de tol aan mensenlevens kunnen we ons de vraag stellen of de belangen van Oekraïne niet beter gediend zijn met een stevige portie creatieve diplomatie. Rusland kan bijvoorbeeld overtuigd worden om de oorlog te stoppen en minstens een deel van de bezetting op te geven via een packagedeal waarin een reeks van afspraken worden gemaakt die zich situeren op het geopolitieke niveau. Ik denk maar aan een neutrale status voor Oekraïne met duidelijke en implementeerbare veiligheidsgaranties, afspraken over troepenontplooiingen en wapensystemen in Centraal-Europa, het herstel van het ontwapeningsregime, een andere Europese veiligheidsarchitectuur, vertrouwenwekkende maatregelen, enzoverder.

In plaats van eindeloze wapenleveringen waarbij de grens alsmaar verder opschuift naar offensievere en controversiëlere wapens, kunnen alomvattende diplomatieke pistes en integere bemiddelaars er wellicht beter voor zorgen dat op de oorlogsruïnes een nieuwe toekomst voor Oekraïne wordt opgebouwd in een veiliger Europa.