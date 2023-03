Dat Tucker Carlson zijn eigen gebral niet gelooft, maakt de Fox News-kijker niets uit

Fijn, grof en onbesneden: Frederik De Backer blikt terug op de week. ‘Wij, Belgen, mogen dankbaar zijn voor onze grote nieuwsmedia.’

Laat ik eens, al was het maar uit verveling, de blik afwenden van wat op eigen bodem zoal met de voeten wordt getreden en kijken waaraan men in het buitenland zijn bodem veegt. Wordt daar nergens een parlement door kleuters bevolkt? Wordt daar niemand het korps uit gepest? Wie politiek theater en foute flikken zegt, hoort de zeearend krijsen: Amerikawaarts! Aldaar stond deze week een klont ongebakken terracotta te toeteren over ‘vrijheidssteden’ en vliegende auto’s, en over hoe hij en hij alleen een derde wereldoorlog kan voorkomen, als hij zichzelf tenminste nog hoorde boven een zoveelste kluitje schietgrage agenten uit.

Alsof Donald Trump ooit iets anders hoort dan zichzelf.

Maar niets van dat gelal, noch het nieuws dat hij een boek met aan hem gerichte brieven van beroemdheden gaat uitbrengen, kwam in de buurt bij wat de kroon der schande spande. Die oneer kwam Tucker Carlson toe, en bij uitbreiding alles en iedereen verbonden aan diens werkgever Fox News. Nu zijn we van dat extreemrechtse leugenpaleis qua gênante uitspraken wel een en ander gewend, maar dat uitgerekend Carlson, al die jaren kwispelend in de schoot van de grote sinaasappel, leugen na leugen van New Yorks bloedeigen Nero goedpratend, nu de schoot bevuilt, moet zelfs Donald Trump het schaamrood op de kleurige wangetjes hebben gejaagd.

“I hate him passionately”, mailde Carlson een collega op 4 januari 2021 over de rode roerganger. Ook noemde hij Trump een ramp, iemand waaraan geen voordeel te behalen valt, en dat hij al niet meer kon wachten tot Trump zo irrelevant was geworden dat Fox News hem zou kunnen negeren. Twee dagen later bestormden tweeduizend idioten het Capitool. Ook vandaag nog blijven Carlson en Fox News die revolte bagatelliseren. Alsof die dag geen 138 agenten gewond zijn geraakt, alsof geen vijf mensen het leven hebben gelaten en binnen de zeven maanden niet nog eens vier getraumatiseerde agenten tot zelfdoding zijn overgegaan.

Al minstens 26 maanden bazelt Carlson dag na dag moedwillig de kijker toe. Hij verkoopt praatjes, tegen 5,7 miljoen euro per jaar, die hij niet eens zelf gelooft. Daar bestaan woorden voor, waarvan ‘hypocriet’ en ‘schaamteloos’ nog tot de mildste behoren. Maar het zal zijn publiek wat. Ook nu zullen die lui geloven wat ze willen geloven, dezelfde verdichtingen en verzinsels die hen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat worden opgelepeld door ‘hun’ ‘nieuws’zender.

En we kunnen dan wel smalen op hoe dat land als keizer van de wereld zo vaak in zijn bloot gat over straat loopt, we doen er goed aan waakzaam te blijven, want wat in de VS ligt te rotten teistert binnen de kortste keren de neuzen hier. Dat Dries Van Langenhove op YouTube de troepen aanvuurt op een wijze die qua retoriek en vormgeving wel heel dicht aanleunt bij beroepsbrallers als Carlson, Glenn Beck en Alex Jones kun je niet verbieden, en zijn publiek groeit aan, net als dat van Vlaams Belang TV. Het zou de heren en dames vendelzwaaiers sieren bij het uitbraken van hun propaganda een minimum aan respect voor de waarheid aan de dag te leggen, maar we moeten ook niet zwelgen in naïviteit: op hun eigen forums spreken ze hun eigen waarheid.

Wij, Belgen, mogen dankbaar zijn voor onze grote nieuwsmedia, waar tenminste nog wat tegengas wordt gegeven wanneer zo’n volksmenner weer eens begint te blazen. Ook die media maken weleens fouten, maar niet bewust, en niet gestuurd door partijbelangen. Hoe wrang ook, een land waar extreemrechts de grootste partij kan leveren zónder greep op een groot nieuwsmedium, doet het zo slecht nog niet.

Of is reddeloos verloren.