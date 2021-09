Dat sommige scholen de middagmaaltijd afschaffen, met corona als excuus, past in een kwalijke trend

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

Misschien hebt u het zelf ook al gemerkt. Op de ene plek blijft een gemeente jeugdsportwedstrijden annuleren, op een andere mogen kinderen enkel nog op het trampolinepark na reservatie, en nog elders gelden weer andere hardnekkige vrijheidsbeperkingen.

Vaak treffen die particuliere ‘nieuwe’ regels inderdaad kinderen en jongeren, en altijd wordt corona ingeroepen als excuus. Meestal is dat niet meer dan een voorwendsel. Liever dan een veilige organisatie op poten te zetten, houdt men een verbod of een afschaffing in stand. Het is minder gedoe, kost gemeentes en andere besturen minder moeite en niemand protesteert. Tel uit je administratieve winst.

Die tendens is jammerlijk. En soms is het ronduit kwalijk. Neem het fenomeen van de warme schoolmaaltijd. Omdat scholen zo goed mogelijk als een geïsoleerde bubbel georganiseerd moesten worden op het hoogtepunt van de pandemie, werden ook schoolmaaltijden verbannen. Nu de wetenschap er wel achter is dat covid amper of niet overgedragen wordt via voedingswaren of voorwerpen, is er eigenlijk geen sterk veiligheidsargument meer om warme maaltijden te blijven weren uit de schoolrefters.

Toch zijn er nogal wat scholen die de tijdelijke voorzorgsmaatregel om geen maaltijden meer aan te bieden een definitief karakter aan het geven zijn. Ook daarbij wordt corona als handig excuus ingezet. De ware reden is prozaïscher. Schoolbesturen besteden hun schaarse budgetten liever aan andere prioriteiten. Cijfers leren dat de trend al voor de pandemie is ingezet en zich sindsdien nog doorzet.

Dit is achteruitgang. Een schoolmaaltijd voor een betaalbare prijs is een prima manier om kinderen kennis te laten maken met gezond, gevarieerd en hopelijk ook enigszins lekker eten. Wat daarbij belangrijk is: voor een grote groep kinderen is het ook vaak de enige manier om geregeld een voedzame hap binnen te krijgen. Voor hen is er enkel de keus tussen een goedkope maaltijd op school of een boterhamdoos met een koude pizzapunt of een zakje chips. Gezonde schoolmaaltijden zijn een effectieve manier om aan kinderarmoedebestrijding te doen.

Het schrappen van de schoolmaaltijd past in een breder plaatje waarbij de sociale, empathische aspecten van gelijke onderwijskansen stilletjes worden afgebouwd. Dat is een vergissing. Natuurlijk moeten scholen eerst en vooral excellent onderwijs verzorgen. Maar wie echt meent dat elke leerling meetelt en elke leerling evenveel recht heeft op dat excellente onderwijs, mag niet blind blijven voor de handicaps waarmee sommige kinderen aan de schoolpoort verschijnen. Ouders die tekortschieten culpabiliseren, is gemakkelijk, maar het helpt geen kind vooruit. Tafels van vermenigvuldiging instuderen met honger is lastig. En van een wiskundeboek kun je niet eten.