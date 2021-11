Dat politiebonden nu al aankondigen desnoods maandenlang actie te voeren, ruikt naar machtsmisbruik

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

Er wringt wat aan het tapijt van syndicale acties dat de politiebonden over het land uitspreiden. Dat ook politiemensen recht hebben op werk onder zo aantrekkelijk mogelijk voorwaarden staat buiten kijf. Dat zij desnoods actie mogen voeren om dat recht te doen gelden: geen probleem. Dat die acties pijn kunnen doen, is vervelend maar niet uitzonderlijk in een sociaal conflict. Vriendelijk vragen is nu eenmaal niet altijd voldoende.

Het probleem zit ’m in de proportionaliteit van de acties. Aan politiediensten wordt in onze rechtsstaat het monopolie van het geweld en dus van de fysieke machtsuitoefening toegekend. Die machtsuitoefening wordt nu ingezet om de syndicale eisen kracht bij te zetten. Er is, als we het leger even buiten beschouwing laten, geen andere dienst bij machte om erop toe te zien of dat binnen de perken blijft. En dus kondigen de politiebonden nu al aan dat ze desnoods maandenlang actie zullen blijven voeren, tot de minister van Binnenlandse Zaken plooit voor de looneisen. Dat ruikt naar machtsmisbruik.

Eerder dit jaar werden zeventien Luikse vakbondsleden in beroep veroordeeld omdat ze op de openbare weg een blokkade hadden opgeworpen. De veroordeling, die nog in cassatie betwist wordt, kwam er na een klacht van een ziekenhuis waar een patiënt overleed omdat een opgeroepen chirurg vastzat in de file. Over die veroordeling valt veel te zeggen, maar we kunnen het er wel over eens zijn dat een genereus stakingsrecht geen vrijbrief geeft om wandaden te plegen.

In de hoofdstad werd donderdagochtend een gelijksoortige wegblokkade ingericht, ditmaal door de politiesyndicaten. Het verschil is dat het ditmaal niet om een wilde uitwas van een staking ging, maar om een gerichte actie van een beroepsgroep zonder feitelijk stakingsrecht. Voor de mensen in de blokkade maakt het weinig uit. Ook nu zat er een dokter vast in de file, ook nu lag een patiënt in nood te wachten op de operatietafel.

Het verschil zit ’m hoogstens in de maatschappelijke verontwaardiging. En ook wel in het ontbreken van een instantie die de eventuele overtreders kan verbaliseren.

Daar nijpt het schoentje. Het is goed mogelijk dat de mensen bij de politie voldoende reden hebben om te klagen. De eisen voor meer loon en betere arbeidsvoorwaarden verdienen wellicht sympathie. Maar dit lijkt geen uitzonderlijk sociaal conflict, dat syndicale actie jusqu’au bout rechtvaardigt. Het punt is gemaakt, het moment om weer plaats te nemen aan de onderhandelingstafel en een faire deal te sluiten komt naderbij.

Politiemensen mogen dan niet van het gewone recht op staking genieten, ze moeten wel beseffen dat er ook op het recht om dan maar zelf acties te verzinnen limieten staan. Zo niet kunnen de vertegenwoordigers van de democratische rechtsstaat maar beter een wettelijke begrenzing overwegen om de bevolking te beschermen tegen zulke willekeur.