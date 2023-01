Dat ons leger amper kan bijdragen aan de Oekraïense vraag om militaire steun is de verantwoordelijkheid van velen, maar niet van de groenen

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Als een volleerd tankbrigadier neemt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez de groene regeringspartners in het vizier. Sommigen dingen veranderen niet: ook in het nieuwe jaar blijft de leider van de Franstalige liberalen met genoegen de kanonnen richten op de eigen coalitie.

Aanleiding voor het conflict - de ‘casus belli’ zo u wil - is ditmaal de groene aarzeling over het sturen van Duitse tanks naar het Oekraïense strijdperk. Het was Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt die die twijfel verwoordde in De zevende dag. Voor Bouchez een bewijs dat groenen ‘starre dogmatici’ zijn: “Als we naar hen hadden geluisterd, had defensie geen middelen meer en was het game over.”

Dat is om minstens twee redenen een merkwaardige stellingname. Ten eerste omdat de groenen tussen 2003 en 2020 geen regeringsverantwoordelijkheid droegen, in tegenstelling tot de MR. Dat de Belgische krijgsmacht amper solidair kan bijdragen aan de Oekraïense vraag om militaire middelen, is dus de verantwoordelijkheid van velen, maar niet van de groenen. Vlak nadat Rusland in 2014 met een eerste invasie de Krim annexeerde mocht de MR overigens de minister van Energie leveren in de regering-Michel. Dat belangrijke moment inspireerde de MR noch haar toenmalige coalitiepartners om de nationale energiestrategie bij te stellen. Wiens schuld, zegt u?

Maar ook inhoudelijk is de positie van de groenen niet zo dwaas. In het debat sprak Wouter De Vriendt geen pacifistisch veto uit over tankleveringen. Wel herinnerde hij er terecht aan dat Rusland een kernmogendheid is, met een autoritair leider, die, eens in het nauw gedreven, weleens gekke sprongen zou kunnen maken. Nog maar onlangs zinspeelde oud-premier en Poetin-handlanger Dmitri Medvedev op zo’n nucleair scenario, mocht Rusland conventioneel verslagen worden. Het is verre van zeker dat het Kremlin de nucleaire optie ernstig overweegt. Maar de optie is reëel en dus is het verre van dom om daar bij het uitstippelen rekening mee te houden.

Voetje voor voetje schuiven Europese landen mee het moeras van de oorlog tegen het Russische invasieleger in. Terugkeren op de stappen is moeilijk, zonder Oekraïne na een vol jaar bloedige oorlog in de steek te laten. Ook die tanks zullen wellicht geleverd raken, minstens via andere landen dan Duitsland. Het is een onvermijdelijke stap in de verdediging van Oekraïne.

Toch is het niet verboden om te blijven nadenken. Als straks Europese tanks aan het front verschijnen, is het enige wat van deze oorlog nog geen Europese wereldoorlog maakt de nationaliteit van de tankbestuurder. Bovendien is de kans klein dat de Leopards na de Javelins en de Himars de beslissende klap zullen geven aan de Russische agressor. Dit is enkel de volgende stap, wellicht niet de laatste stap.

Het ondersteunen van de Oekraïense verdediging om zo een uitgeput Rusland naar de onderhandelingstafel te dwingen blijft de beste strategie, bij gebrek aan zinnig alternatief. Maar er is nog geen teken dat het einddoel al in zicht is. In dat besef lijkt bedachtzaamheid een betere gids dan oorlogsenthousiasme.