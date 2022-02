Dat jullie ’s avonds alleen maar uitgeteld op de bank naar Netflix gapen, stuit op scepsis bij de kinderen

Er is niets dat de kinderen liever zouden doen dan een nachtje slapen op de bank in de huiskamer – met een dag Walibi als goede nummer twee op de verlanglijst. Vaak rollen ze zich tegen bedtijd op en doen ze alsof ze diep in slaap gevallen zijn. Onderliggende boodschap: het zou toch zonde zijn, papa, als je deze intieme rust zou verstoren met een discussie over een detail als de slaapplek.

Het is niet alleen een truc om door protest langer op te kunnen blijven. Ze willen het echt. Nieuwsgierigheid is een belangrijke drijfveer. “Wat doen jullie als wij zijn gaan slapen?” vraagt Missy telkens weer. Het antwoord – uitgeteld op de plek van de kinderen in de zetel hangen en naar Netflix gapen – stoot op scepsis. Er moet toch meer in het leven zijn dan dit? Welk geheim wordt hier verborgen gehouden?

Hier speelt niet alleen nieuwsgierigheid. Wat kinderen vooral verlangen, is zelfbeschikking. Het idee dat je je lot in eigen handen mag nemen. Zelf beslissen wanneer je gaat slapen (later), waar je gaat slapen (waar je je hoofd neerlegt) of wanneer je nog een snoepje uit de kast mag (zolang de voorraad strekt). Ze hebben nog gelijk ook. Vragen je kinderen je naar de mooiste jaren van je leven, dan vertel je over de tijd dat je zelfstandig op kot mocht. En in het weekend weer braaf naar huis met de rugzak vol vuile was. Dat dan weer wel.

Eén keertje hebben ze, bij wijze van compromis, de nacht al mogen doorbrengen onder de keukentafel in een zelfgebouwd kamp. Fezelend en fluisterend kropen ze tussen de lakens door, om af te luisteren wat die ouders wel uitspoken in de uren tussen hond en wolf. Welja, uitgeteld op de bank liggen en naar Netflix kijken, dus, of na tien pagina’s toch weer in slaap vallen boven het boek dat je dringend zou gaan lezen.

Dat het bij een keertje keukenkamperen gebleven is, ligt overigens aan de kinderen, niet aan de ouders. Zo comfortabel lig je nu blijkbaar ook weer niet tussen tafelpoten, met een kat die de hele nacht wantrouwig over je heen patrouilleert. Bovendien, zegt John John: “Missy snurkt.”

In hun drang naar zelfstandigheid en als voorafname op het latere leven bouwen John John en Missy graag kampen in huis. Van de op borstelstelen over een fauteuil gespannen lakens uit de kleutertijd zijn ze inmiddels wel geëvolueerd naar ruimere en meer gesofisticeerde kampementen. Kartonnen dozen functioneren als wanden voor een behoorlijk ingewikkeld gangensysteem dat toegang geeft tot een kamp met verschillende kamers. Dat helpt tegen het snurken.

Eens het kamp is afgewerkt, kruipen de kinderen naar binnen. Op het uitgerolde slaapmatje maken ze het zich gezellig. Dat wil zeggen: ze gaan uitgeteld naar Netflix liggen gapen of vallen na tien pagina’s in slaap boven een stripverhaal. Want wanneer je speelt dat je volwassen bent, gedraag je je het best ook als een volwassene.