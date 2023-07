Dat je als schrijver zoiets dúrft, is haast niet voor te stellen en getuigt van een duizelingwekkende normvervaging

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Dit is een interessante kijk, zei mijn vrouw, toen zij vorige week in Zeno het interview las met de kanker­specialiste die de bedenking maakte dat ze met het maandloon van een topvoetballer een heel jaar kanker­onderzoek zou kunnen bekostigen. Het zou mooi zijn als er eens eentje zo’n geste zou doen, vond ze.

Mogelijk zouden we echt grote sprongen vooruit kunnen maken, zei mijn vrouw, als iedereen die veel te veel heeft spontaan, al was het maar tijdelijk, wat van z’n vet zou door­sluizen naar wat noodlijdend is. Hoe hard je er ook recht op hebt, je hebt geen vijfduizend euro pensioen nodig, zoals laatst die ambtenaar die in Het Laatste Nieuws ongelukkig mopperde dat ze er weldra wat van zouden wegsnijden. Wie zoveel krijgt, is steevast bang en ongelukkig – je voelt wel dat dat niet klopt, dat je het feest aan het verbrodden bent voor heel veel anderen. Het kan niet ­anders dan vechten met je eergevoel.

Je zou het ook op een hoger niveau kunnen toepassen, zei ik. Eervol zeggen: dit kan beter elders besteed worden. Hoeveel departementen zijn er niet die aan het eind van het jaar nog snel hun jaargeld moeten opdoen, of die hun gelden sowieso in nutteloze doelen pompen? Al die zinloze miljoenen die Literatuur Vlaanderen in werkbeurzen en schrijfverloven staat te pompen: die zouden for the time being perfect even naar de crèches kunnen vloeien – er gaat geen goed boek minder door verschijnen. Dat doen ze nu immers ook al niet.

Het gros van die werkbeurzen gaat naar schrijvelaars die hard hun best doen, maar die niet van de pen kunnen leven. Het zijn meer hobby­beurzen, en je kunt betogen dat ze ze anders wel in de vorm van een werkloosheidsvergoeding zouden gaan lospeuteren. Maar bij sommigen is het walgelijk. Laatst belde een journalist me op om wat commentaar te vragen bij iets wat hij op het spoor was gekomen. Een Vlaamse schrijver had aan verschillende loketten maar liefst 75.500 euro subsidies – netto dus – opgehaald om één boek te schrijven. Je zou denken dat zijn uitgever, aangezien de auteur al zo rijkelijk door ons allen was vergoed, het boek in kwestie tegen een democratische prijs zou aanbieden – dan krijgen die subsidies mogelijk nog een maatschappelijk staartje. Maar ook daar stond er geen rem op de graai­zucht: men rekende 35 euro voor de papieren versie, en een volstrekt degoutante 26 euro voor het e-boek. Dat grenst aan oplichting.

Dat je als schrijver zoiets dúrft, in een tijd dat verwarde tieners veertien maanden moeten wachten op geestelijke zorg, dat de kanker­onder­zoekers moeten bedelen, dat de bussen van De Lijn met ducttape worden hersteld en de kinder­opvang verzuipt, is haast niet voor te stellen en getuigt van een duizelingwekkende norm­vervaging. Geloof het of niet: dan nog bij iemand die in de spot­lights voortdurend over ongelijkheid en onrecht loopt te prediken. Dit is geen geritsel, dit is banditisme.