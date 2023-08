Jeroen Olyslaegers is columnist.

Dat ge het niet weet. Dat is de schok. Dat ge dacht dat ge het wist, maar dat uw weten niet verder is geraakt dan een stem waarop ge een hele persoonlijkheid hebt geënt. Dat ge uit de lucht komt gevallen om aan te geven dat ge zomaar een en ander hebt aangenomen van iemand die publiek bekend is. Dat ge ruimte moet maken voor mogelijke onschuld jegens de beschuldigingen van bezit van kinderporno. Dat ge hypocriet wilt fezelen ‘waar rook is, is vuur’, als excuus voor uw eigen verdict. Dat ge tracht te vatten wat het met iemand doet wanneer het verborgene, het moreel verwerpelijke en strafbare zo publiek wordt. Dat ge er dus net weer zijt ingetrapt: aannemen dat Sven Pichal schuldig is. Dat het een afgrond is, dat zovelen afstand van hem zullen nemen. Dat hij allicht zeer alleen is. Schuldig? Dat ge weet dat het leven zo complex kan worden. Dat ge net daarom moet eerlijk blijven over al dat oordelen. Dat is de schok: dat ge moeite moet doen om te blijven niet-weten tot de rechter heeft geoordeeld.