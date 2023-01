Dat ik ooit zou zwichten voor een vakantie in Center Parcs, daar had ik me graag mentaal op voorbereid

Maud Vanhauwaert is columnist.

Dat niemand mij, voor ik moeder werd, heeft verteld dat de kans bestond, en zelfs redelijk groot was, dat mijn baby ooit in mijn gezicht zou overgeven. Tot daaraan toe. Dat niemand zich verantwoordelijk achtte om mij er even op attent te maken dat je na een zwangerschap niet meer zo makkelijk op een trampoline springt. Oké. Dat niemand mij op voorhand heeft gezegd dat ik met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het snot uit de neusgaten van mijn kind zou zuigen. Daar kan ik nog mee leven. Dat niemand mij ooit waarschuwde dat ik niet alleen kinderen in huis zou halen, maar ook een tsunami van lelijke plastic dingen waarvan ik daarvoor nog nooit had gehoord (zoals een luieremmer, een badinzet, een melkpoedertoren en een snotzuiger). I deal with it. Maar dat niemand mij ooit heeft verteld dat ik ooit, en redelijk snel, zou zwichten voor een vakantie in Center Parcs. Tja, daar had ik me dus graag een paar jaren mentaal op voorbereid.