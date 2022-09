Dat het verzet in België onderbelicht blijft, zegt alles over ons zelfbeeld

Vincent Stuer is schrijver en werkt in het Europees Parlement. Hij schrijft in eigen naam. Stuer is de auteur van Hoogmoed - Van Verdinaso tot verzet.

Vandaag 78 jaar geleden werden de meeste Belgen wakker in een bevrijd land.

Door de snelheid van de geallieerde opmars bleef de directe rol van het Belgische verzet daarbij beperkt. De jarenlange voorbereiding op l’Heure-H bleek op enkele dagen uitgewerkt, de moeizaam vergaarde wapens meteen overbodig. Maar aan een gebrek aan inzet lag het niet. Sinds de landing op Normandië waren er honderden aanslagen om het pad voor de geallieerden te effenen. Die eerste septemberdagen werden de spoorwegen op 600 plaatsen gedwarsboomd, 140 locomotieven vernield, 50 bruggen beschadigd. Maar het zware werk bleef voor de reguliere leger, Amerikanen en Britten.

Toch is er een plaats waar de gewapende weerstand een enorm verschil maakte: de haven van Antwerpen. Al in ’43 was een comité opgezet om het Duitse gebruik van de haven in kaart te brengen. Tegen de tijd dat de Britse inlichtingendiensten het belang ervan begonnen in te zien, waren de Antwerpse sabotageplannen al ver gevorderd. Met de bevrijding in aantocht werden mijnen en bommen ontmanteld, tegen de middag van 4 september waren de belangrijkste dokken in handen van het verzet, en Duitse pogingen om het Antwerpse rioolsysteem onder water te zetten waren verijdeld. Als Antwerpen later als scharnier voor de geallieerde opmars kon dienen, had dat alles te maken met de olie die plaatselijke verzetsmensen erin hadden gegoten.

In het recente overzichtswerk Resistance, The Underground War in Europe 1939-45 van Halik Kochanski krijgt het verhaal van het Antwerpse verzet een mooie plaats. Waar het geen plaats heeft, is in ons collectieve geheugen. In de meeste bezette landen bewees volgens Kochanski ‘de herinnering aan verzet zich achteraf belangrijker dan het verzet zelf tijdens de oorlog van strategisch doorslaggevend belang was geweest’. Niet zo in België, waar de weerstandsgeschiedenis na al die jaren nog steeds onderbelicht blijft. Vreemd, maar veelzeggend.

Goed fout

Een deel van de verklaring ligt bij verzetsgroeperingen zelf.

Het Belgische verzet moest in niets onderdoen voor dat van de Fransen of Nederlanders. Bij elk aspect ervan – propaganda, het belemmeren van de bezettingseconomie of de militaire voorbereiding van de uiteindelijke invasie – bleken de Belgen even creatief en ondernemingsgezind. Het idee voor de ‘V’-campagne komt bijvoorbeeld van een Belg en kreeg onmiddellijk navolging in heel bezet Europa. Bij de bevrijding gaf de BBC meermaals te horen hoe de Britten erover dachten: ‘Nergens meer dan in België heeft de weerstand successen geboekt.’

Vincent Stuer Beeld Thomas Sweertvaegher

Maar velen vochten voor de goede zaak om redenen die nadien als fout werden gezien.

Voor rechts had de overrompeling van het land in ’40 bewezen dat de democratie te zwak was om zichzelf te verdedigen. Onvrede met die nationale schande jaagde die mensen het verzet in, zowel tegen de Duitsers als tegen de democratische instellingen die voor hen geplooid waren. De gevangen Koning Leopold III bood een symbool voor lijdzame weerstand, maar ook de hoop op een autoritair regime waarin de partijpolitiek geen rol meer zou spelen. Op links toonden vele communisten zich moedig tijdens de oorlog, maar ze werden snel daarna verdacht toen het conflict met Moskou hun burgertrouw in twijfel bracht. Beide flanken verloren de naoorlog, die democratisch en westers werd.

Land zonder winnaars

Maar onze scheefgetrokken kijk op oorlog en verzet zegt ook veel over ons zelfbeeld.

De millenniumwissel was voor de inwoners van veel landen de aanleiding voor een collectieve denkoefening over hun nationale identiteit en de geschiedenis die hen gevormd heeft. Uiteraard verkozen ze in het Verenigd Koninkrijk Winston Churchill tot grootste Brit aller tijden, de man die haast eigenhandig de Tweede Wereldoorlog won. In Frankrijk werd het Charles de Gaulle, de man die hen in die jaren aan de juiste kant van de geschiedenis had gehouden. In Duitsland: Konrad Adenauer, die de verscheuring van het oude Duitsland symboliseerde en aan de basis van het nieuwe lag. In de top tien van grootste Belgen was daarentegen niemand uit de politieke geschiedenis van de twintigste eeuw te vinden, in Franstalig België net zo min als in Vlaanderen. Het is alsof we die eeuw, en de twee wereldoorlogen daar middenin, doorgekomen zijn zonder winnaars en zonder leiders.

De Gaulle gaf zijn land de geruststellende fictie dat ‘Frankrijk door zichzelf is bevrijd’, de Belgische regering in ballingschap werd bij terugkomst de coulissen ingejaagd. In andere landen brak een nieuwe generatie politici door op basis van hun geloofwaardigheid als verzetslid. Bij ons bleven ze uiterst zeldzaam, terwijl in Vlaanderen de politieke opening eerder naar de collaborerende kant werd gemaakt. In de herinnering kwam het ons beter uit het belang van het verzet af te zwakken, en iedereen af te schilderen als een beetje fout en heel erg slachtoffer.

Nu de jaren 30 terug zijn, is het tijd om de jaren 40 om te denken. Misschien is er nu wel plaats voor het besef dat, zelfs in de donkerste tijden, duizenden mannen en vrouwen hun leven gewaagd en verloren hebben voor de vrijheid.

