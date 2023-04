Dat het veel moeilijker is om een huis te kopen? Niet leuk, maar dat is net de bedoeling

Beste lezer,

Het was de bedoeling van de centrale banken om met een stijging van de rente de economische activiteit te vertragen. Als er één domein is waarop dat momenteel zeker lukt, dan is het wel de vastgoedsector. Het aantal hypothecaire leningen zakte in februari met 48,6 procent en de vastgoedactiviteit viel met 10,5 procent terug. Jonge gezinnen zullen hier geen boodschap aan hebben, maar het is missie geslaagd als dat zich de komende maanden vertaalt in een daling van het inflatiecijfer.

Zo moeten geïnteresseerde kopers al bijna uitkijken naar oudere en goedkopere woningen, waar de nodige renovaties moeten gebeuren. Het lukt soms om zo’n huis onder de 200.000 euro op de kop te tikken, maar dan duiken er weer andere problemen op. Enerzijds worden de renovatiekosten vaak schromelijk onderschat, zoals Phaedra getuigt in onze krant: zij had 40.000 euro voorzien voor verbouwingswerken, maar zit intussen al aan 165.000 euro. Anderzijds zijn er de problemen bij de aannemers: lange wachttijden, slecht uitgevoerde werken (onder andere bij het leggen van zonnepanelen), verkeerde materialen. Vorig jaar ontving de Vlaamse Consumentenombudsdienst liefst 916 klachten over aannemers.

Op dit moment stellen velen de aankoop van hun woning uit en laten hun geld nog wat op hun spaarrekening staan. Want daar brengt het nu weer wat geld op, toch? In België valt dat nog altijd tegen in vergelijking met de buurlanden. Bij de grootbanken schommelen de interesten nu rond de 1,5 procent, in Duitsland krijgen ze dubbel zoveel. Onder andere het feit dat er bij ons heel veel spaargeld is en dat wij hondstrouw zijn aan onze banken speelt hierbij een rol, zegt geldexpert Pascal Paepen. Overstappen naar een buitenlandse bank dan maar? Ook niet zo’n goed idee, gezien de hogere belastingen en de beperktere bescherming.

Een van de ongewenste neveneffecten van de hoge inflatie en het rentebeleid van de centrale banken is dat ook de armoede weer dreigt toe te nemen, waarschuwt het IMF. En toch is het hoopvol wat de rente betreft. Alhoewel zeker niet alle economen het erover eens zijn, zou die weer zakken naar het lage niveau van voor de coronacrisis als de inflatie onder controle raakt. Maar zoals we al eerder zeiden, is het vandaag de dag vaak betrouwbaarder om een muntstuk op te gooien dan te vertrouwen op zulke voorspellingen. Afwachten, dus.

Bent u nog op zoek naar een streepje entertainment? Bekijk of beluister dan zeker het één uur durende interview van de Britse journalist James Clayton met Elon Musk: u vindt het op de BBC-podcast Americast. Het vertelt heel veel over de vreemde persoonlijkheid van de op een na rijkste man ter wereld, die op veel vlakken wel een puber lijkt: zo antwoordt hij herhaaldelijk dat zijn hond nu CEO van Twitter is en legt hij uit hoeveel genoegen hij erin schepte om het blauwe vinkje van The New York Times weg te halen. Aan de andere kant zegt het ook veel over de journalistiek. Clayton was duidelijk weinig voorbereid en liet zich in het nauw drijven door Musk, die daar veel genoegen in schepte en er intussen mee uitpakt op Twitter.

Vergelijk dat met de manier waarop de Amerikaanse talkshowhost Mehdi Hasan vorige week Matt Taibbi het vuur aan de schenen legde. Taibbi is de schrijver van de Twitter-files over onder andere de beslissing van Twitter om de account van ex-president Donald Trump permanent te schorsen. Hasan doet dit door Taibbi het ene feit na het andere voor de voeten te werpen: een masterclass in journalistiek. Taibbi wordt er afgeschilderd als waterdrager van Musk, die hem intussen als een baksteen heeft laten vallen. Ongetwijfeld zal Musk niet snel bij Hasan langsgaan.

Tot volgende week,

Dimitri Thijskens

Economiejournalist