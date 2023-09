undefined

Pipiweg

Het dossier “plasincident” of kortweg “pipiweg” leidde tot een “dringend bijeengeroepen commissie. Geen enkele zetel bleef onbezet, we hadden, kortom, een volle vergaderzaal. Wat een contrast met een parlement waarvan het halfrond slechts half gevuld is, zoals bij andere ernstige dossiers het geval is. Dat het begrotingstekort intussen oploopt, is plots bijzaak geworden. Werken op bepaalde thema’s is niet essentieel en blijkt zelfs onbelangrijk voor onze parlementariërs. Is de spreuk ‘petit pays, petit esprit’ hier dan ook niet meer dan toepasselijk? Wat een gênant parlementair werk of zeg maar bezigheidstherapie…

Geert Messiaen, Roeselare

Godvergeten: de macht van de CVP

In het programma Godvergeten op Canvas komt Dendermonde niet fraai in beeld. Het is ook de stad waar zuster Gabriëlle verdween en het gerecht alles in de doofpot stopte. Ook het nabijgelegen college kreeg met kindermisbruik te maken. Dat zal niet aan de geur van de Dender gelegen hebben, maar eerder aan de macht die de CVP toen had over de rechterlijke macht. De abdijschool sloot zijn deuren, stinkend rijk door de giften van plaatselijke kinderloze welvarende katholieken in ruil voor gebeden. Ons kent ons is nog nooit zo goed in beeld gebracht.

Lucienne Colpaert, Dendermonde