Dat er een regelrechte online lynchpartij losbarstte naar aanleiding van het nieuws over Sven Pichal verbaasde me niet, en tegelijk verbaast het me telkens weer. Zodra het over kinderen gaat, trekt bij velen het bloed uit de hersenen weg en opent zich een bodemloze beerput aan primaire emoties en wraakgedachten. Ik zal ons allemaal een plezier doen en niet herhalen wat Pichal zoal werd toegewenst op X, het internetriool formely known as Twitter.

Ik begrijp daar niks van, en ik begrijp het volledig. Terwijl ik dit optik, kijk ik naar een schitterende elfjarige die in al haar glorie op de bank ligt te gamen. Het kost weinig moeite om iets gruwelijks te bedenken voor wie een vinger naar haar uitsteekt. Maar ik wilde nooit een bange vader worden en ik geloof in zowel de complexiteit als in de banaliteit van het kwaad.

Dinsdag stond in deze krant een analyse van criminologe Minne De Boeck. De kop luidde: ‘Zonder paniek te willen zaaien: iederéén kan er zich schuldig aan maken.’ Dat had ze niet zo kort door de bocht gezegd, maar ook daar hadden weinigen een boodschap aan. Was deze dame helemaal gek geworden? Iederéén? Ik niet! De strop, dát verdiende Pichal, en niet de zorgvuldige expertise die De Boeck in haar commentaar etaleerde.

Mijn probleem: ik geloof die kop, ook zonder duiding. Ik geloof dat elk mens tot alles in staat is, afhankelijk van de omstandigheden, en de geschiedenis geeft mij gelijk. De verschrikkelijkste misdaden zijn begaan door de gewoonste mensen, op dit ogenblik wordt er in Oekraïne verkracht en gemarteld door mannen die tot voor kort voorbeeldige huisvaders waren.

Dat helpt natuurlijk niet. Dat maakt de wereld nog gevaarlijker en onvoorspelbaarder voor die schitterende elfjarige, die nog steeds op de iPad zit, al veel te lang. Als ik de wetenschappelijk bewezen correlatie tussen schermtijd en depressie ernstig zou nemen, moet ik dat scherm afnemen. Maar ik néém die correlatie ernstig en toch doe ik het niet. Wanneer het over kinderen gaat, zijn we altíjd irrationeel. Maar ik wil geen bange vader zijn.

Diep in het hart van velen leeft het onuitroeibare idee dat ‘ze’ ons willen pakken op ons dierbaarste bezit: onze kinderen. Van de Roze Balletten over Dutroux naar de pedofiele netwerken die volgens complotdenkers de wereld regeren; het idee dat onze kinderen de speelbal zouden kunnen zijn van duistere krachten doet alle stoppen der redelijkheid doorslaan juist wanneer de materie complex is, juist wanneer zorgvuldigheid van zo’n groot belang is. Het is even bizar als normaal, even begrijpelijk als, nu ja, niet heel erg slim.

Vanaf volgende week fietst mijn elfjarige elke dag alleen dwars door de drukke stad naar de middelbare school. Statistisch gezien een roekeloze exercitie. Hoeveel groter is de kans op een verkeersongeluk dan de kans dat ze op weg naar school wordt ontvoerd door een kinderpornoproducent? Heel veel groter. Dat ik dit toesta. Ze moesten mij achter slot en grendel zetten. Maar ik wil geen bange vader zijn, en ik ben het natuurlijk toch, én ik geloof in haar.