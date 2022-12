Frederik De Backer is columnist.

Goeiemorgen, morgen. Het moet niet altijd de kou zijn die tot rillen en krimpen aanzet, soms mag het ook de metronomisch klotsende karameloorspoeling genaamd Nicole en Hugo zijn, de Siamese tweeling die zijn platen niet in vinyl maar in een klont marseillezeep liet persen. Dat enkel de puurste liefde zoveel verwoesting baart, hebben ze nu ook in Oekraïne begrepen.

Ik sluit niet uit dat het een grap betreft, maar volgens de NOS betuigt veel meer dan één Oekraïner, zienderogen aan onnoemelijke trauma’s ten prooi, dagelijks zijn dank voor het feit dat hij er weer bij mag lopen, zingen, dansen. Rest nog de vlucht te nemen naar Molokai, want masochistischer dan dit wordt het niet. ‘Goeiemorgen’ blijkt een soort Russisch ‘godverdomme’ en deze mondegreen alleen al verdient zijn eigen oorlogstribunaal. Was de hel met luidsprekers behangen, ze braakten de verdoemden onophoudelijk Nicole en Hugo tegen het trommelvlies.

Nochtans. Wie de beelden van het duo op het Eurovisiesongfestival van 1973 opzoekt, even de ogen sluit om niet tot het eind van zijn dagen alles door een paarse waas te moeten zien, en de teksten negeert, hoort twee uitstekende zangstemmen: krachtig, helder, feilloos in harmonie. Een fontein van wasverzachter, niettemin klaterend. Worden de ogen naar het einde toe toch even geopend, dan krijgen ze bovendien een puntgave choreografie te zien. Ik zou het niet willen, maar nog veel minder kunnen.

Vreemd hoe een halve eeuw aangehouden hoongelach opeens verstomt, de clown de rode neus wordt afgenomen wanneer groot leed hem treft. George Michael is jaren weggezet als promiscue kerstnicht, Eddy Wally geen moment van zijn leven serieus genomen, maar eenmaal uitgezongen breekt de halve redactie zich de benen over alle complimenten die met zoveel drift over scherm- en vervolgens bureauranden komen geborreld.

Plots staat de pers met kransen op de stoep, of waren het toch bandopnemers? Die arme vrouw, liefst drie keer door kanker en uiteindelijk ook door alzheimer getroffen, stierf om 4 uur ’s ochtends en na de middag zat Het Laatste Nieuws al in de zetel. Wie dat wilde kon de begrafenis live volgen op de website en achteraf een verslag lezen, als was het een voetbalwedstrijd. Foto’s, filmpjes, BV’s: er lag goeiemorgen, morgen nog net geen rode loper voor het crematorium. Week na week kwamen collega-artiesten en vrienden aan het woord, en nu, op hun huwelijksverjaardag, wipt Gazet van Antwerpen even aan om te horen hoe het met Hugo gaat. Hoe denk je? De zerk ligt amper op het graf of de eksters van de Vlaamse pers hebben er alweer de helderst glanzende lettertjes van afgepikt.

Ga met een kok tien bouletten vergelijken of Kat Kerkhofs naar haar mening over Iran vragen, maar laat een rouwende met rust.