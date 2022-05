Dat de PS-ideeën voor meer koopkracht links zijn, is niet verrassend. Dat ze niet duurzaam zijn wel

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Met een batterij voorstellen trapt PS-voorzitter Paul Magnette de politieke discussie over de bescherming van de koopkracht hopelijk definitief op gang. Beter laat dan nooit. Het zal niemand verbazen dat ‘koopkracht’ de hoofdbekommernis is van de Belg en de Europeaan in deze tijd van energiecrisis en schokinflatie. De federale regering reageerde met enkele maatregelen waarvan sommige goed zijn (uitgebreid sociaal energietarief voor lagere inkomens), en sommige politiek onvermijdelijk (btw- en accijnsverlagingen).

Maar een echt debat over de te volgen richting blijft uit. Daardoor krijgen de radicale stemmen op links én rechts de kans om de koopkrachtkwestie te claimen. De PS-ideeën bieden de kans aan alle partijen die niet in de buitenbaan zitten om terrein terug te winnen. Dat is maatschappelijke winst.

Sommige voorstellen, zoals een soort progressief tarief voor de energiefacturen met een middentarief voor de middenklasse, klinken origineel, andere zijn juist erg klassiek. En ja, alle voorstellen zijn uitgesproken links. Die vaststelling is de in Vlaanderen voorspelbare verontwaardiging niet waard. Je kan niet tegelijk waarschuwen voor gelehesjesachtige revoltes en verbaasd zijn dat een klassiek-linkse partij zich het lot van de ‘kleine man’ aantrekt.

Dat wil niet zeggen dat er geen kritiek te leveren valt op de voorstellen van Magnette. Het grootste probleem zit ’m in wat er niet in de voorstellen zit. Zo zwijgt de PS over de zorgen van energie-intensieve bedrijven. Die zijn er in Franstalig België ook, en verschaffen welvaart aan heel wat werknemers. Verdienen zij dan geen ondersteuning?

Verrassender voor een progressieve partij is dat de hele klimatologische hoek ontbreekt. Geen woord wordt verspild aan het ecologische aspect, dat toch vanzelfsprekend is in een koopkrachtcrisis die bij energiekosten en een (door oorlog en klimaatzorg gedwongen) energietransitie begint. Zo oud zijn de kranten nog niet waarin Paul Magnette ons vanaf de voorpagina toeriep dat zijn partij voortaan ook duurzaamheid als prioriteit zou stellen. En nu dan? Dat is wel een beetje een strategisch probleem voor de Parti Socialiste aan het worden: gisteren liepen ze nog Ecolo achterna, vandaag de PTB. Dat is niet alleen een kwestie van tactiek, ook van geloofwaardigheid.

Het is ook een economisch vraagstuk. Door de eenzijdige focus op koopkracht, wordt de consumptie gestimuleerd van producten die schaars en schadelijk zijn. Juist dat drijft de inflatie op. Het klinkt goed, maar het is dus niet zo slim.

Geen misverstand: het is nobel dat de PS op de ‘kleintjes’ let en erop toekijkt dat zij niet verzuipen in de energiedraaikolk. Maar het is wel zuur dat PS voluit voor subsidie van stookolie gaat, op een moment dat iedereen beseft dat we van stookolie en zelfs aardgas af moeten in de Belgische huishoudens. Goed, progressief beleid begeleidt die transitie, met bijzondere zorg voor wie het lastig heeft. De PS doet enkel het tweede, maar vergeet het eerste, grotere plaatje. Zo gaat het ook niet vooruit.