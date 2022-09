Dat de Moslimexecutieve wordt opgedoekt, is geen fait divers maar een maatschappelijk probleem

Minister Van Quickenborne (Open Vld) doekt de Moslimexecutieve op. Wat gebeurt er nu met de erkende moskeeën? En de imams en godsdienstleraars, worden die ontslagen of moeten die maar hun plan trekken? Ik vermoed dat alles blijft zoals het is, maar de vragen zijn zo gek niet. Stel dat mijn collega-inspecteur islam ziek is, tot wie moet men zich dan wenden voor vragen? Het officiële antwoord is: tot de Moslimexecutieve. Zij is (was) verantwoordelijk voor de aanstelling en het functioneren. Hoe gaat dat dan als dat instituut (tijdelijk) niet bestaat?

Misschien is dit het moment om ons af te vragen of we de verhouding kerk en staat eigenlijk wel goed organiseren. Die zijn in ons land níét gescheiden. Er is godsdienstvrijheid, zeker, maar al bijna twee eeuwen stroomt via het systeem van ‘erkende erediensten’ belastinggeld naar kerkelijke functionarissen en instellingen. Het woord ‘kerkelijk’ moet u breed interpreteren. Ook het jodendom, de islam en het vrijzinnig humanisme vallen hieronder.

Top-down

Van naderbij beschouwd gaat het vooral over drie domeinen waaraan de overheid bijdraagt: vieringen (gebouwen en bedienaars), onderwijs (godsdienstleraren) en geestelijke gezondheidszorg (aalmoezeniers). Voor of tegen, zo hebben we dat nu eenmaal afgesproken en in de grondwet verankerd, en middels – niet erg consistente – decreten uitgewerkt. En zo zijn we terug bij de ‘representatieve organen’. Die moeten ervoor zorgen dat er degelijke bedienaars aan het werk zijn in de diverse lokale gemeenschappen, dat goed opgeleide leerkrachten diverse levensbeschouwelijke noties aanbrengen op de officiële scholen en dat mensen in nood bemoedigd worden vanuit hun levensbeschouwing door geestelijke verzorgers.

Dick Wursten. Beeld rv

Als de Moslimexecutieve als representatief orgaan wordt opgeheven, is dat géén fait divers maar een maatschappelijk probleem. Blijkbaar past het systeem van de ‘erkende erediensten’ en de ‘representatieve organen’, top-down georganiseerd volgens het standaardmodel van de rooms-katholieke eredienst, niet voor de islam. Die religie beleeft zich veel horizontaler en kent geen hiërarchische structuur. De eredienstwetgeving voelt voor hen als een procrustesbed.

Twee opties

De overheid kan dan twee dingen doen. Ze kan zeggen: jullie voldoen niet aan de vormvereisten, wij sluiten de geldkraan. Juridisch mogelijk, maar zo laat de Belgische staat wel een belangrijke bevolkingsgroep in de kou staan terwijl ze vrolijk voortgaat anderen te subsidiëren, die toevallig wel aan de vereisten voldoen. Dat ruikt naar willekeur.

Een betere optie zou zijn het subsidiesysteem zelf te updaten. Laat voor twee van de drie genoemde terreinen (onderwijs, geestelijke gezondheidszorg) het top-downbeleid vallen en werk bottom-up met de op die terreinen aanwezige levensbeschouwelijke actoren.

Er zijn talloze competente leerkrachten levensbeschouwing op de scholen, van diverse strekking. En in ziekenhuizen, het leger en gevangenissen dito aalmoezeniers en consulenten. Zet die samen, laat ze een plan uitwerken en subsidieer het op werkingsniveau. Op het terrein weet men het best wat nodig en zinvol is. Door het zo te organiseren, volgens het subsidiariteitsprincipe, hoeft er enkel nog een beperkte bovenplaatselijke, coördinerende administratieve vereniging te zijn. Zo komt het geld terecht waar mensen hun leven samen proberen vorm te geven. Ook de moslims krijgen dat vast wel georganiseerd.