De verspreiding van de gevaarlijke cocaïnevariant crack in Brussel neemt stilaan een epidemische allure aan. Van een nog beheersbaar, grootstedelijk probleem is het crackprobleem op korte tijd uitgegroeid tot een ware gezondheidscrisis met zorgwekkende impact op het samenleven en de veiligheid in de hoofdstad. Dat crack vandaag openlijk gedeald en gerookt wordt aan metrohaltes en op caféterrassen is niet normaal. We doen Brussel en de Brusselaars geen cadeau als we dit wel normaal zouden vinden.

De kern van de crackkwestie is pure economie. De stad en bij uitbreiding ook de rest van het land gaan gebukt onder een overaanbod van relatief goedkope cocaïne. Onze samenleving betaalt hier de prijs voor de positie van Antwerpen als belangrijkste importhaven van de drug in Europa. Een groot deel van die illegale aanvoer blijft hier hangen en ontwricht hier mensenlevens, gezinnen, gemeenschappen. Crack als armeluizendrug onder Brusselse daklozen en de alomtegenwoordigheid van cocaïne als gezelligheidsdrug in Antwerpen en elders zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het moet gezegd worden: velen zijn voor die normalisering van een harde drug veel te tolerant (geweest).

Daarbij moet je vaststellen dat ook de vraag de jongste tijd het gestegen aanbod is gevolgd. Crack zet zijn verwoestende klauw vooral in de onderkant van de samenleving. Hulpverleners getuigen hoe daklozen een gratis of goedkoop voorraadje kunnen scoren als ze zelf dealen. De voorbije tijd heeft Brussel er helaas in rap tempo nogal wat dak- en havelozen bij gekregen. De stad, maar in de eerste plaats de verslaafden zelf, betalen de zware tol voor onder meer het onmenselijke mismanagement van de asielcrisis met structurele dakloosheid van tientallen jonge migranten. Er is niet alleen een groot aanbod, er is helaas ook een grote doelgroep.

Dit probleem is te groot en te belangrijk om het te verdrinken in de typische antihoofdstedelijke politieke spelletjes. Maar er is wel een politieke dimensie. Het over negentien gemeentes en zes politiezones versnipperde beleid is er vooral op gericht de overlast buiten de eigen grenzen te borstelen. Nochtans is het wel degelijk de minister-president die de bevoegdheid over veiligheid en openbare orde in het Gewest heeft. Maar blijkbaar is de ernst van de situatie nog niet doorgedrongen bij minister-president Vervoort (PS).

Niet dat deze gezondheidscrisis zich makkelijk laat oplossen. Buitenlandse voorbeelden tonen dat er geen eenvoudige uitwegen zijn. Wel kun je daaruit leren dat je verslaafden het best in de eerste plaats als ziek en zorgbehoevend ziet, en niet als crimineel. Voldoende adequate zorg, en voldoende opvang en noodhuisvesting zijn een eerste stap.

Voorts zal het toch zaak zijn om die economische logica van aanbod en meestijgende vraag te doorbreken. En dus van nog hardere repressie van de drugsmaffia. In de volle wetenschap dat succes allesbehalve verzekerd is. Men mag mij proberen te overtuigen van het tegendeel, maar tot nader order zie ik voor deze specifieke drug geen alternatief in een vorm van legalisering.