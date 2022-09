Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Een politieke crisis duikt meestal op waar je hem niet verwacht. Terwijl sommige analisten al een jaar of wat aftellen naar het moment waarop de federale regering in duigen zou vallen, is het de Vlaamse regering die tegen het canvas gaat. En nog wel op het moment dat ze haar eigen triomf wou vieren: de jaarlijkse septemberverklaring, waarbij we dan eindelijk zouden vernemen hoe de regering-Jambon de koopkracht van de Vlaming zou stutten.

Niet alleen timing en locatie van deze politieke crisis verrassen. Ook inhoudelijk is dit een merkwaardig conflict. Dat je een door de energieschok aangedreven koopkrachtcrisis beter mildert door niet rechtstreeks energieconsumptie te subsidiëren, maar wel door elders het verlies te compenseren, is een goed uitgangspunt. De kinderbijslag biedt dan een aantrekkelijke optie. Maar als je iedereen een klein beetje geeft, ben je veel geld kwijt zonder dat iemand er wat aan heeft. Dat cd&v juist daar een breekpunt van maakt, is dan ook merkwaardig. Ondersteuning die meer toegespitst is op wie die het meeste nodig heeft, is efficiënter en socialer.

Dat cd&v de hakken zo diep in het zand zet, doet vermoeden dat hier iets anders meespeelt. Vanaf zijn verkiezing als cd&v-voorzitter heeft Sammy Mahdi gekozen voor een sterke profilering, ongeacht de impact op de regeringen waar zijn partij inzit. De vergelijking met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez valt geregeld. Mahdi beschouwt dat als een compliment. In de kinderbijslag vond hij een symbooldossier bij uitstek, nadat de partij vorig jaar toeliet dat er zou worden gesnoeid in de indexering. Jan Jambon en eigenlijk de hele N-VA en Open Vld hebben zich miskeken op die positiewisseling. Wat Mahdi eigenlijk wil zeggen is: profilering op kap van de coalitie is niet het exclusieve voorrecht van N-VA of Zuhal Demir.

De tactische overwegingen van Mahdi zijn dan ook veeleer regel dan uitzondering in de hedendaagse Belgische politiek. Met een aangescherpt profiel proberen middenpartijen als cd&v maar ook Open Vld en Vooruit (en PS en MR in Franstalig België) de existentiële crisis van zich af te schudden.

Echt nieuw is dat allemaal niet. In april 2010 trok een eveneens jonge en nieuwe partijvoorzitter de stekker uit de federale regering, ook toen vanuit een iets te enthousiast ingevulde zorg om de eigen profilering. Dat was Alexander De Croo bij Open Vld. Het manoeuvre bekwam de liberalen slecht. Bij de daaropvolgende verkiezingen gingen ze flink de boot in.

Zo ver zijn we nu nog niet. Vervroegde verkiezingen zijn onmogelijk op het Vlaamse niveau, wat een forse rem zet op de lust om de regering te laten vallen. Dat is voor de betrokken partijen misschien maar best ook. Want natuurlijk bezorgt het lege blad dat hij moest presenteren in het Vlaams Parlement Jan Jambon en de N-VA een blamage. Maar dat Sammy Mahdi zich maar niet vergist in het applaus dat hij nu in eigen kring oogst. Alle aandacht ten spijt, zullen vele kiezers ook geen genade kennen voor een partij die een regeringscrisis bovenop een economische crisis stapelt.