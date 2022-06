Dat Boris Johnson niet zelf op de naam LockDowningStreet Parties gekomen is, daar baalde hij van

Maud Vanhauwaert is columnist. Haar column verschijnt twee keer per week, afwisselend met Jeroen Olyslaegers en Jana Antonissen.

Op een late avond wandelde ik door Brussel en op het voetpad signaleerde ik plots een kleine hooibaal. Verrast door dit bucolisch detail in het midden van de stad, liep ik erop af. Plots rechtte de baal zich en zag ik dat het Boris Johnson betrof. Hij keek me zo meelijwekkend aan dat ik naast hem op de stoeprand ging zitten en vroeg wat er scheelde. Hij verzuchtte dat hij wanhopig op zoek was naar een verboden feestje, maar dat alle party’s die hij de voorbije maanden had gecrasht helemaal toegelaten waren. Hij nam wel vaak verboden middelen mee, maar die gaven hem toch een andere kick dan een feestje dat in zijn geheel verboden is. Ook toonde hij zich jaloers op zijn collega Biden die, zo onthulde hij, zijn eigen ForBiden Parties organiseert. Ik kon niet verbergen dat ik het een geweldige pun vond, zo geweldig dat ik er zelf nog een puntje aan zoog. “En hoe verschillen die van uw LockDowningStreet Parties?” Dat hij niet zelf op die naam was gekomen, daar baalde hij van.