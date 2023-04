Dat Björn Lomborg een klimaatontkenner is, daar is geen ontkennen aan

Valerie Trouet is klimaatexperte en wetenschappelijk directrice van het Belgisch Klimaatcentrum in Ukkel. Haar column verschijnt maandelijks.



“Wat denk je van de argumenten van Björn Lomborg?”

Het is zaterdagavond laat, ik zit aan een lange tafel in een chique restaurant in Kopenhagen, en deze vraag had ik niet verwacht. De man die de vraag stelt, zit recht tegenover me aan tafel en werd aan me voorgesteld als Bobby, de man van een van de executive producers van de film. De Amerikaanse documentairefilm waarin ik een piepklein rolletje speel en waarvan ik voor de première in Kopenhagen ben uitgenodigd.

“Wat zijn dan Lomborgs argumenten?’ vraag ik. Ik ken Lomborg natuurlijk wel, de beruchte klimaatontkenner wiens recente boek aan de top van Amazons ‘best sellers in climatology’ prijkt. Maar ik beslis om voorzichtig te blijven, want Bobby vertelde mij dat hij op pensioen was na een carrière als professor aan de University of Texas. Een slimme man dus en ik gunde hem het voordeel van de twijfel. Ik was ook benieuwd met welke flavor van klimaatontkenning Lomborg Bobby had overtuigd. Want dat Lomborg een klimaatontkenner is, daar is geen ontkennen aan.

“Dat die hele klimaatverandering overroepen is, hysterie, alarmisme. Heb je zijn boek gelezen?”

“Nee”, antwoordde ik, “ik lees geen boeken van klimaatontkenners.” En toen was het hek van de dam.

“Hij is geen ontkenner! Hij zegt alleen dat de klimaatmodellen niet te vertrouwen zijn, dat het allemaal zo erg niet wordt.” Terwijl hij Lomborgs kromme ideeën afratelde, werd Bobby almaar luider. De pre-filmreceptie met champagne, de post-filmreceptie met gin-tonics, en de cocktailparty die aan het diner waren voorafgegaan, zaten daar waarschijnlijk voor iets tussen. Noch Bobby noch ik waren bijzonder nuchter.

Mijn tegenargumenten werden ook almaar luider. Dat Lomborg wetenschappelijke bevindingen verdraait, uit hun context rukt en naar zijn hand zet. Dat hij als politieke wetenschapper geen idee heeft waarover hij praat als het over klimaatmodellen gaat. Dat nu de klimaatverandering zelf niet meer te ontkennen valt, de ontkenning van de ernst van de situatie de nieuwe mode is. En terwijl onze discussie verhitte, werd het rondom ons aan de 20-koppige tafel almaar stiller.

Hoe we eruit zijn geraakt, herinner ik me niet meer juist. Die gin-tonics toch. Wel dat Bobby’s vrouw – de executive producer en zelf ook professor – een belangrijke rol speelde in de de-escalatie. En dat Bobby op het einde van de avond zei: “Laten we het erover eens zijn dat we zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af moeten.” Daar kon ik me in vinden en hebben we op geklonken.

Toen ik Bobby eerder die avond vroeg wat zijn vakgebied was, was zijn antwoord “computer engineering”. Later vertelde een tafelgenoot me dat hij een van de uitvinders van het internet is. Daarom was het zo stil geworden aan tafel, niemand verwachtte dat de klimaatontkennende wereldberoemde uitvinder weerwoord zou krijgen.

Op de afterparty de volgende dag heeft Bobby zich verontschuldigd dat hij uit zijn slof was geschoten. Toen ik een week later in The New York Times las dat Bobby de Turing Award – de belangrijkste prijs in computerwetenschappen – had gewonnen, heb ik hem per email gefeliciteerd. We zijn beschaafde mensen tenslotte.