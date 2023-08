Dat Bazart zijn gitarist vervangt door Mauro Pawlowski is geen grap, maar een trend

Frederik De Backer is columnist.

Wacht eens even, dacht ik toen ik afgelopen weekend tegen betaling naar Tien om te zien keek en op een gegeven moment Bazart zijn opwachting zag maken, dit is nog meer kut dan anders. Dat lag in niet geringe mate aan het fenomeen Guusje (1,90 meter), waarvan iemand het nodig had gevonden er een zeedijk mee te bevuilen, alsof Bazart, met wie de zanger een smartlap deelde, daarvoor niet had volstaan.

Dat op de achtergrond ook Sergio stond te doen alsof hij de tekst kende, was dan weer een grote verbetering. Hij leidde de aandacht af van de smart.

Vaste gitarist Simon Nuytten had er niet bij kunnen zijn en dus had men Sergio, die al een hele dag aan de artiesteningang had rondgehangen in de hoop cultuurpaus Jos Van Oosterwyck een exemplaar van zijn nieuwe single ‘Supermagnifique’ in de handen te kunnen duwen, het podium opgehesen. Komend weekend, zo lees ik in de gespecialiseerde pers, zou de muzikale duizendpoot Mauro Pawlowski na dertig jaar lang vijfhonderd paar schoenen smetteloos te hebben kunnen houden, toch met één ervan pardoes in Bazart gaan staan. Dan spreken we niet langer van een grap, maar van een trend.

Zo zou de moegetergde wielrenner Remco Evenepoel, die duidelijk nog nooit een van zijn eigen ritten heeft herbekeken omdat hij anders Karl en José vast al weleens vijf uur lang een orgasme had horen bekampen, zich in de komende Vuelta willen laten vervangen door de al even halfdoodgesarde Thibaut Courtois, eindelijk hersteld van al het hartzeer dat hij opliep toen hij tegen Oostenrijk geen kapitein van de Rode Duivels mocht zijn.

Pairi Daiza zou het verlies van het tweejarige olifantje Sayun naar Chinees model willen compenseren met een man in een olifantenpak, terwijl leeuw in een mannenpak Dries Van Langenhove zich voor zijn spreekbeurt op de IJzerwake alsnog zou willen laten vervangen door Paul Magnette. Delhaize denkt voor de overname van zijn 128 supermarkten dan weer aan Bengaalse sweatshopuitbaters, terwijl het bestuur van de Antwerpse noodcentrale 101 overweegt zijn overwerkt personeel in te ruilen voor een handige chatbot. Tot slot zou Bart De Wever KBC, Belfius én BNP-Paribas willen verruilen voor Vlaamse regeringen, die zich op hun beurt tot de verkiezingen van 2024 zouden laten vervangen door de patiënten uit de film Awakenings.

Ikzelf denk eraan deze column een weekje over te laten aan de vent die aan Brussel-Noord van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat met zijn broek op zijn enkels voor zich uit staat te schreeuwen.

Wie gaat Bazart de volgende keer het podium op duwen; de verkruimelde resten van Peter Benoit? Ofwel neem je je publiek serieus en playback je alsof je leven ervan afhangt zonder lekker ironisch vreemde eenden uit de mouwen van je potsierlijke designervodden te toveren, ofwel doe je dat niet en laat je Tien om te zien voor wat het is.

Konden we wat ons in dat programma wordt aangedaan maar vervangen door muziek.