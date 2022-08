Dankzij Poetin beschikken we tegenwoordig over een graanschuur in onze eigen Italiaanse achtertuin

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

We zijn nog geen vijf minuten in San Venanzo of het begint aarzelend te regenen. Kun je niet vaker komen, vraagt boer ­Beppe, de laatste regen viel in maart. Na vijf minuten is al het water verdampt: wat druppels op een oververhit land. Hij zegt het een beetje om te lachen, maar niet echt. Evenals de moede hinde naar het klare water smacht, doet elke boer uit Le Marche en bij uitbreiding heel Europa dat.

De gesprekken, die vroeger al veel over het weer gingen, gaan hier tegenwoordig zowat uitsluitend over de koperen ploert. Na een vuistje – er wordt hier wegens corona nog altijd niet gekust – vat het zuchten aan. Voor mensen die leven van de vruchten van het land zijn het barre tijden. Door de hitte krijgen de olijfbomen en de druivelaars het moeilijk, waardoor de oogst in het najaar klein zal zijn.

Wij hebben nog nooit zoveel druiven gehad – waarlijk als ­eieren zo groot – en de tomaten zijn zoeter dan ooit, maar ik hul mij in een empathisch stilzwijgen.

En dan vreten de everzwijnen ook nog de helft op, bromt Beppe, en bij Fermo zitten wolven die het gemunt hebben op kleine hondjes, dus ik zou maar oppassen als ik jullie was, dat kleine mormel van een Piccola is een perfect aperitiefhapje.

Hij heeft alle grond die hij heeft al geploegd om straks graan te zaaien, want dankzij de oorlog in Oekraïne is de prijs ervan door het dak gegaan. Elk nadeel heeft zijn voordeel: dankzij Poetin beschikken we tegenwoordig over een graan­schuur in onze eigen achtertuin.

’s Nachts vliegen de vleermuizen laag over het zwembad – ­iedereen heeft recht op water – en onderbreken alleen de overrijpe vijgen, die met de regelmaat van een klok uit de boom vallen, de paradijselijke stilte.

Verder is hier weinig te doen rond de transfer van Charles De Ketelaere naar Milan. Niet alleen omdat ze zijn naam niet kunnen uitspreken, maar ook omdat ze hier allemaal voor ­Juventus zijn.

Ook de berichten over de gewelddadige dood van een ­Nigeriaanse vluchteling die op klaarlichte dag werd vermoord in Civitanova ebben al na een paar dagen weg. Zelfs uiterst rechts veroordeelt de wandaad, al zie je op sociale media dat het niet van harte is. De moord werd door tientallen Italianen met gsm’s geregistreerd. Niemand die de arme Alika te hulp schoot. De verontwaardiging achteraf is groot, maar stereotiep.

Hoewel het een daad van rechtvaardigheid zou zijn, zie ik hem ook niet uitgroeien tot de nieuwe George Floyd. Italië is Amerika niet en hij was maar een vluchteling.

Black lives matter, maar niet als het te warm is.