Dankzij jou, Stijn, ben ik wis en waarachtig ‘one of the boys’

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Waar ben je, net nu we je het meest ­nodig hebben, lieve Stijn? Ik weet nog precies het effect dat jouw eerste versje – en alle latere – op me had toen het op 7 september 2016 verscheen. Plots stond daar, ik weet het nog goed, onderaan op de tweede pagina van de krant, die ik al zolang ik me kan herinneren lees, een gedicht. Het raakte me, midscheeps.

Ik viel als een blok en was meteen totaal verslingerd aan jouw dagelijkse dicht­regels, je spitse, lieve, slimme, ontwapenende, vertederende, ontroerende en o zo warme gedichtjes.

Sinds dag één had jij aan mij een fan voor het leven.

Jouw dagvers was als een koele bries op een hete dag, als een klaterende kinderlach, als het eerste hapje van een lievelingsdessert of als een zuur beertje. Als twee kersen bengelend aan je oor, fris water na een inspannende klimtocht, kwik dat koortsig de hoogte in schiet.

Als eerste bloesems, als een omarming, de geur van mijn grootmoeder die ik ­bijna vergeten was. Als toverballen, als de blos op de wangen van mijn kleindochter Glorissima, als een hand op mijn rug, als mijn kwispelende Mr. ­Wilson, of als een soevereine kat.

Als neerdwarrelende sneeuw, als de roodgloeiende ondergaande en opkomende zon, als kiezeltjes in mijn schoen en als het witte staartje van een hertje, als marsepein en chocolade, als een flonkerende diamant, als de sterren die hier elke avond in dit prachtige Italiaanse ­paradijs aan de gitzwarte hemel staan.

Als adem.

Iemand die dat teweegbracht moest wel bijzonder zijn, dacht ik, en nu wilde ik meer van je weten. We leerden elkaar twittergewijs kennen, later ook IRL zoals dat heet. We werden zowaar vrienden.

We kletsen wat af, we roddelden over mensen waar we ons allebei aan ergerden dat het een lieve lust was, altijd spits, geestig en beleefd. Noblesse oblige.

En dan was daar ineens de dag dat je me vertelde dat je ervandoor zou gaan, je zou schampavie zijn – in Italië zeggen ze scampa via: scheer je weg – nog voor men het goed en wel besefte. Je bleef ­zolang je hier nog was zacht, warm en zo attent.

Jij verbindt.

Een van je boezemvrienden vroeg me of ik zin had om mee te doen met iets dat ze bedacht hadden om je op te monteren tijdens dat zware ziekteproces. Natuurlijk wilde ik dat. En zo ontstond het groepje ‘Together4Stijn’. Ik was vereerd en trots erbij te mogen horen.

Met vijftien zijn we, en ik ben de enige vrouw, nee dat klopt niet, er zit nog een vrouw bij maar zij neemt nooit deel aan de groepsgesprekken die we hebben. Dus daar bevind ik me, tussen dertien mannen die niets anders verkondigen dan mannenpraat.

Zonder het te weten heb je een van mijn grootste kinderdromen waargemaakt. Je blijft voor me zorgen. Altijd wilde ik bij de jongens horen. Ik hield van hun ­wilde, roekeloze spelletjes, van de klop op de schouder die moeiteloos ellen­lange gesprekken vervangt, van de branie waarachter zij hun angsten verbergen. En van voetballen hield ik ook.

Dankzij jou, Stijn, is het zover, ik ben wis en waarachtig one of the boys! Er gaat geen dag voorbij dat we het niet over je hebben. Want een dag niet geStijnd, is een dag niet geleefd.