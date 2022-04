Dankzij Johan Derksen zien velen nu in hoe hol en leeg de woke-karikatuur is

Bart Eeckhout is hoofdcommentator bij De Morgen.

Door de uitspraken van commentator Johan Derksen wordt het Nederlandse tv-programma Vandaag Inside afgevoerd. Dat gebeurt nadat Derksen in hetzelfde programma bekende, met veel grappen en grollen, dat hij een jaar of vijftig geleden na een avondje uit een dronken, bewusteloze vrouw gepenetreerd had met een kaars. Verkrachting dus. Op die omschrijving kwam de man intussen zelf terug, wellicht op dringend advies van zijn advocaat. Wat vreemd is, aangezien hij in de uitzending zelf toelichtte dat het gerecht dit “technisch gezien als verkrachting zou kunnen uitleggen”.

Derksen stond bekend om zijn schuine toogpraat en aangebrande standpunten. Een breed publiek omarmde hem als de zatte nonkel op het familiefeest: met hem viel er altijd wat te beleven. Maar ook voor zatte nonkels ligt de grens bij verkrachting, en wellicht zelfs een eindje daarvoor. “Het is een uitglijder van mij. Dat is dom”, vindt de man nu zelf. “Ik ben de veroorzaker van alle ellende.”

Opgeruimd staat netjes, zou je denken. Maar zo ziet Derksen het zelf niet. Excuses aanbieden of schuld inzien, zitten er niet in. Integendeel ziet de man zowaar zichzelf als slachtoffer. “De cancel- en wokecultuur is groot en is tegen ons. Als we nu door zouden gaan, dan zitten we hele tijd met de handrem op te praten”, meent hij. Het probleem is dus niet dat Johan Derksen een weerloze vrouw misbruikt zou hebben. Het probleem is dat je daar geen moppen over mag zitten maken op tv, zonder dat er verontwaardiging opstijgt.

De roem- en eerloze aftocht van Johan Derksen laat zien hoe woke een ruiswoord is geworden. Het is een kanskaart die sommige mensen, vooral mannen, te pas en te onpas willen trekken om vrouwenhaat en vreemdelingenhaat en haat tout court te kunnen blijven verspreiden, zonder dat ze daarop aangesproken hoeven te worden. Je zag het ook toen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau afgelopen week kritiek kreeg over zijn stelling dat hij zich “niet in België” voelt wanneer hij in Molenbeek rijdt. “Wij zijn niet woke”, wimpelde zijn woordvoerder alle kritiek af. Net zoals zeggen dat je vrouwen niet moet verkrachten is dus ook zeggen dat ook de inwoners van Molenbeek erbij horen blijkbaar woke. En woke is het probleem.

Welnee dus. Woke bestaat en soms kan woke ongezellig zijn. Neutraal gedefinieerd slaat woke op het bewustzijn van structurele discriminatie en ongelijke kansen, en op de bereidheid om ruimte en stem te geven aan wie daardoor kwetsbaar is. In een radicalere variant gaat het om pogingen om elke tegenspraak te verbannen. Dat komt weleens voor, maar in ons publieke debat blijft dat de uitzondering. Van alle maatschappelijke problemen die wij hier en nu voor de kiezen krijgen, is woke veruit het allerkleinste.

Dat staat in schril contrast met de alarmistische aandacht die sommigen eraan geven. Daarom moeten we Johan Derksen dankbaar zijn. Dankzij zijn opzichtige, laffe weigering om verantwoordelijkheid op te nemen voor de eigen woorden en daden zien velen nu in hoe hol en leeg de woke-karikatuur is.