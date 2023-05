Frederik De Backer is columnist.

Wie de voorbije dagen tijdens het schuilen even de tijd nam om de krant die hij zich boven het hoofd hield te lezen, vreest de dood niet langer. Het is immers nog maar een kwestie van tijd voor die zelf zijn einde vindt. In nog geen twee weken tijd las ik over kankervaccins tegen 2030, over neussprays tegen noodlottige virussen, over 60 procent minder post-partumhemorragieën, een woord dat, net als tering, bijna zo vreselijk is als het fenomeen zelf. Ik las over het sneller opsporen van parkinson, over wondermiddelen tegen veroudering, voedselallergieën en micropenissen. Ik bleef maar lezen, mijn bestemming was inmiddels toch Atlantis achterna gezonken.

Wie vandaag wordt geboren verjaart pas over twee jaar. Voor de door onze media nog net niet met een doornenkroon getooide Beyoncé is het misschien te laat, maar Camille hoort u ook de komende tweehonderd jaar nog kwetteren. Zij, Stromae en Remco Evenepoel hebben het eeuwige leven, daarvoor tasten onze kranten graag diep in de buidel, al was het maar omdat die voor hun voortbestaan geheel van hen afhankelijk lijken. Laat de canon creperen, zolang die drie bladzijden gaaf blijven.

Toen ik klein was zag iemand van vijfenveertig eruit als een gedroogde pruim en rondden enkel veenlijken de kaap van de zestig, maar dankzij de wonderen van de wetenschap puberen we straks de tachtig tegemoet. Dat is toch wat ik Bryan Johnson onlangs zag geloven in een reportage van BBC News. Johnson is, zoals iedereen tegenwoordig, techmiljonair en daarnaast ook Ken-pop, geobsedeerd door de jacht op de eeuwige jeugd. Hij trekt jaarlijks 2 miljoen uit, en dertig wetenschappers bij een microscoop vandaan, om naar zijn tienerzoon toe te krimpen. Hij ziet eruit zoals iedere 45-jarige die voor 22 wil doorgaan: 55. Bryan Johnson is de robot die de kapitein van een ruimteschip vriendelijk meedeelt dat die hem tot last is geworden.

Mocht men er ooit daadwerkelijk in slagen het verouderingsproces te onderbreken, dan zou dat een privilege blijven voor een nieuwe kaste van superrijken en uitverkorenen, netjes verzameld aan één kant van een zoveelste scheidslijn. De Elons, Cristiano’s en J.K.’s, geconserveerd voor een nageslacht dat er misschien nooit komt, want waarom zou je nog je genetisch materiaal doorgeven als het er altijd zal zijn? Hoeveel barmhartigheid zou nog worden opgebracht voor stervelingen, voor wandelend tijdverlies, fruitvliegjes in de ogen van de onvergankelijke?

En niets om je aan een leven te helpen vastklampen waarin alle gezang opstijgt uit de eeuwig kwelende kelen van de Ariana Grande’s en Abel Tesfayes van deze wereld. Op Remco Evenepoel na, en zijn tweehonderdvijftig gewonnen Giro’s.